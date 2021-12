Christmette live im Internet verfolgen

Bronnbach. Die traditionelle Christmette findet an Heiligabend, 24. Dezember, um Mitternacht in der Bronnbacher Klosterkirche statt. Auf Grund der Pandemie müssen sich Gläubige wieder für die Weihnachtsgottesdienste beim Pfarrbüro in Külsheim anmelden.

Für alle, die nicht persönlich am Gottesdienst teilnehmen können, überträgt das Kloster Bronnbach in Zusammenarbeit mit den Missionaren von der Heiligen Familie die Christmette an Heiligabend um Mitternacht und die Messe am zweiten Weihnachtsfeiertag um 10.30 Uhr live beim Internetdienst YouTube.

Anmeldungen zur Christmette und zur Messe am zweiten Weihnachtsfeiertag nimmt das Pfarrbüro Külsheim unter Telefon 09345/226 entgegen. Hier erhalten Interessierte auch Informationen zum Hygienekonzept.

Die Links zur Liveübertragung können über www.kloster-bronnbach.de aufgerufen werden. lra

