Chor der Wertheimer Stiftskirche führt Brockes-Passion auf

Wertheim. Der Chor der Stiftskirche Wertheim führt am Sonntag, 2. April, in dem Gotteshaus die Brockes-Passion von Georg Friedrich Händel auf. Das gut zweistündige Oratorium für Solisten, Chor und Orchester erzählt die Leidensgeschichte Jesu in den Worten des Hamburger Senators Barthold Heinrich Brockes. Georg Friedrich Händel vertonte diese im 1719.

Nach der fulminanten Aufführung des „Messias“ hat sich der Stiftschor nun erneut ein Werk aus der Feder des Barockkomponisten Händel zur Aufgabe gemacht. Sonja Miranda-Martinez, Bianca Schütz, Christian Havel und Sven Fürst interpretieren die Figuren der Passionsgeschichte. Aber auch Stimmen des Stifts- und Jugendchors sind in solistischer Manier und in Rollenverteilung zu hören. Das eigens für dieses Konzert eingekaufte Barockorchester spielt unter der Leitung von Marin Rothe aus Würzburg. Die Gesamtleitung hat Bezirkskantor Carsten Wiedemann-Hohl. Karten sind bei der Buchhandlung Schöningh in Wertheim, Eichelgasse 11 sowie am Konzerttag ab 16.15 Uhr an der Abendkasse in der Stiftskirche erhältlich. zug