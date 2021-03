Wertheim. Die Szenerie ist kurios. Etwas über 20 Leute treffen sich unter dem Dach des Pavillons auf dem Mainvorplatz. Natürlich alle mit gebotenem Abstand und Maske. Es ist ein wenig kalt, aber der befürchtete Niederschlag bleibt aus. Es sind Mitglieder des CDU-Stadtverbands, welche die Vertreter für die Nominierung der Kandidatin oder des Kandidaten der Bundestagswahl bestimmen.

AdUnit urban-intext1

Die Parteistatuten und das Wahlgesetz sehen Fristen für das Prozedere vor, und die nehmen keine Rücksicht auf die Pandemielage. Am 7. April findet in Lauda die Nominierungsversammlung statt. Bis dahin muss alles erledigt sein. Zudem schränken die derzeit geltenden Bestimmungen Versammlungsmöglichkeiten in Innenräumen stark ein – also entschied sich der Vorstand für eine Versammlung an der frischen Luft.

Michael Bannwarth, Vorsitzender des CDU-Stadtverbands, erläuterte zu Beginn der „Steh-Sitzung“ die Regularien. Angesichts der Umstände bei der Versammlung der Tauberbischofsheimer Parteifreunde, die wegen diverser Unregelmäßigkeiten wiederholt werden muss, ließ man in Wertheim größte Sorgfalt walten.

Vize-Vorsitzender Axel Wältz legte Wert auf die Feststellung, dass alle Stimmberechtigten auch in Wertheim wohnen. Michael Bannwarth, der bekanntlich in Kreuzwertheim zu Hause ist, konnte also nicht teilnehmen. Insgesamt 21 wahlberechtigte Mitglieder waren anwesend. Diese bestimmten folgende Vertreter: Michael Athaus, Helmut Ballweg, Bernd Geißler, Stefan Gläser, Alfons Göpfert, Klaus Haas, Bernd Hartmannsgruber, Jürgen Küchler, Frank Kleinehagenbrock, Jochen Müssig, Egon Schäfer, Konrad Schlör, Hans Spachmann, Jochen Wältz, Vroni Wältz, Bernd Weigand und Martina Wenzel.

AdUnit urban-intext2

Nach etwas weniger als einer Stunde war die Versammlung beendet, die ob der Umstände „in die Geschichte eingehen“ wird, wie Bannwarth sagte.