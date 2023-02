Café Hahn in Wertheim wiedereröffnet

Wertheim. Das Café Hahn am Marktplatz in Wertheim wurde am Mittwoch unter Beifall wieder offiziell eröffnet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vincenzo Romeo betreibt das „Amici“ seit vier Jahren und hat das Café Hahn als Teil des Ensembles des Wertheimer Marktplatzes zu Beginn des Jahres übernommen.

Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez freute sich auch namens der Stadt Wertheim „riesig“, dass das „Café Hahn“ nach einer unsicheren Zeit wieder eröffne. Er sprach den Mut an, das mit frischem Anstrich weiterzuführen, und zeigte sich sicher, dass auch der Außenbereich des Cafés zu gegebener Zeit gefüllt sein werde. Herrera Torrez unterstrich: „Die Altstadt stirbt nicht aus.“ In dem Lokal gebe es gute Qualität. Und wenn so etwas angeboten werde, solle es auch belohnt werden.

Mehr zum Thema Theorie und Praxis OB geht beim Wertheimer THW in die Lehre Mehr erfahren Kommunalpolitik Neuer Stadtteilbeirat rückt näher Mehr erfahren

Wie es hieß, soll im Café Hahn Tradition bewahrt werden. Man will ihm aber gleichzeitig gemütlich einladend einen eigenen Stempel aufdrücken und versuchen, unter anderem mit einer modernen Gestaltung frischen Wind hinein zu bringen. Die Gäste erwartet beispielsweise eine Café-eigene Röstung Kaffee sowie selbst gemachten Kuchen. Vincenzo Romeo glaubt, es werde gut laufen. Er wünscht sich, dass sein Café zudem zu einer Anlaufstelle der Bürgerinnen und Bürger in der Stadt wird.

Bernd Maack, Vorsitzender des Wertheimer Stadtmarketings, betonte, dass das Café für das Leben in der Stadt wichtig sei.

Christian Schlager, Leiter des Referats Kultur, Innenstadt- und Veranstaltungsmanagement, beglückwünschte zum gemachten Schritt und unterstrich, „ich bin hier gerne Gast“. Es sei abzusehen, dass das Café auch in der Sonne sehr gut laufe. Der OB übergab den Verantwortlichen des Cafés Hahn einen Wertheimer „Optimisten“. hpw