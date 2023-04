Busfahrerin richtet bei Höhefeld Schaden von 50 700 Euro an

Höhefeld. Aus bisher unbekannter Ursache beschädigte am Montagmorgen die 51-jährige Fahrerin beide Seiten eines Linienbusses in Höhefeld. Als sie von einem Feldweg gegen 7.30 Uhr links auf den Götzenberg abbog, streifte sie mit der linken Seite des Busses eine kniehohe Mauer. Anschließend fuhr sie talabwärts in Richtung Hauptring. An der Einmündung streifte sie beim Linksabbiegen mit der rechten Fahrzeugseite eine Hausfassade und einen Bauschuttcontainer. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 50 700 Euro. Die Busfahrerin und die zehn im Bus befindlichen Kinder blieben unverletzt. Ein Alkoholtest bei der Frau verlief negativ, eine Rauschgiftbeeinflussung konnte nicht festgestellt werden.

