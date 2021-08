Burgfilmfest gut angelaufen

Wertheim. „So muss es losgehen“, sagte Burg- und Innenstadtmanager Christian Schlager über den ersten Kinoabend des Burgfilmfest am Donnerstag. Er freute sich über einen sehr gut besuchten Abend. Auch das Wetter mit milden Abendtemperaturen passte perfekt. Zu sehen gab es den zweiten Teil des Films „Croods“. Der Animationsfilm von DreamWorks Animation kam beim Publikum sehr gut an.

Schlager bestätigte: „Beim Film haben Kinder und Erwachsene gleichermaßen Spaß.“ In ihm finde man auch Archetypen aus der Erwachsenenkomödie wie den Verfressenen und das jugendliche Liebespaar. Der Film spiele zwar in der Steinzeit, man erkenne in ihm aber auch eine Begegnung zwischen den Dorf- und eitlen Stadtbewohnern.

Familienfilm

Start des Filmfests auf der Wertheimer Burg. © Birger-Daniel Grein

Man habe sich bewusst für einen Familienfilm zum Einstieg entschieden. Vergangenes Jahr sei kein geeigneter Familienfilm verfügbar gewesen. „Wir merkten, so etwas fehlte im Programm“, so Schlager. Man habe den Film zudem für den Anfang der Spielsaison ausgewählt, da er – obwohl neu – bekannt sei und somit auch ohne vorherige Trailer bei anderen Filmen Leute anlocke. „Die Leute wollen mit ihren Kindern raus“, ergänzte er. Eine Abfrage vor dem Film habe gezeigt, dass viele Gäste das erste Mal im Burgkino oder überhaupt auf der Wertheimer Burg waren. „Kinder erleben so ein Event noch intensiver als Erwachsene“, war er überzeugt, dass der Nachwuchs den Abend so schnell nicht vergessen wird. Denn: „Burgen rocken bei Kindern allgemein, und jetzt noch in der Verbindung mit Kino.“ bdg