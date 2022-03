Ob Bücherbox oder Bücherzelle – ein öffentlich zugänglicher Bücherschrank kommt immer gut an, besonders wenn er so liebevoll gepflegt wird wie der in Wertheim durch Gerald Strauß.

Wertheim. Gerald Strauß ist 63 Jahre alt. Eine seine liebsten Freizeitbeschäftigungen: lesen. Vor allem landen Sachbücher über die Geschichte oder Archäologie auf seinem Nachttisch. „Wenn es irgendwo einen

...