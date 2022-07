Bunt steht Wertheim gut

Zweimal musste das Wertheimer Altstadtfest pandemiebedingt ausfallen. Am Wochenende füllten sich nun endlich wieder Plätze und Gassen mit Menschenmassen. Doch zunächst beeinträchtigte das Wetter ein wenig das Festgeschehen. Bis in den späten Freitagabend regnete es immer mal wieder, glücklicherweise nie richtig ergiebig. Je später es wurde, desto trockener blieben die Gäste, die am ersten

...