Bundestagswahl: Kleiner Wertheimer Zahlenspiegel

Wertheim. Wer einen intensiveren Blick auf den Ausgang der Bundestagswahlen werfen will, der muss sich durch lange und große Tabellen kämpfen. Vor allem muss der Politikinteressierte dabei im Hinterkopf haben, dass der hohe Anteil an Briefwählern jede Betrachtung der Ergebnisse aller Ortsteile eigentlich ad absurdum führt.

Weniger Wähler

Vor fünf Jahren hätten in Wertheim insgesamt 17 244 Bürger ihr Stimme abgeben können. In diesem Jahr hätten es 16 922 sein können, die die Zusammensetzung des zukünftigen Bundestags hätten bestimmen dürfen.

Tatsächlich gewählt haben im jahr 2017 insgesamt 12 968 und in diesem Jahr 12 733 Wertheimer. Auffällig bei der Betrachtung der Ergebnisse ist die sehr deutliche Zunahme an Briefwählern. Waren es vor fünf Jahren 2797 Wertheimer, die ihre Stimme per Briefwahl abgegeben hatten (das entspricht 21,6 Prozent), so zählte man in diesem Jahr 5488 Briefwähler. Das entspricht 43,1 Prozent – bezogen auf das tatsächliche Wähleraufkommen.

Weil sich dieser Trend schon vorher anbahnte, wurde nicht, wie bei der letzten Bundestagswahl, in zwei, sondern genau wie bei der letzten Landtagswahl in drei Briefwahlbezirken ausgezählt. Der deutliche Sprung nach oben bei den Briefwählern ist sicherlich vor allem von der Corona-Pandemie befeuert worden. Was haben aufmerksame Beobachter der Berichterstattung am Sonntag noch gelernt (Stichwort Armin Laschet)? Ein falsch zusammengefalteter Stimmzettel ist nicht automatisch ungültig.

Das zählt nicht

Wenn dagegen beispielsweise mehrere Kreuze gemacht werden, ist die Stimme verloren, also ungültig. Im Jahr 2017 wurden bei den Erststimmen 145 ungültige Stimmen erfasst (davon 14 unter den Briefwählern) und 166 bei den Zweitstimmen (davon 16 unter den Briefwählern).

In diesem Jahr wurden bei den Erststimmen 150 ungültige registriert und bei den Zweitstimmen insgesamt 130 gezählt.

Nach der Auszählung am vergangenen Sonntag stand außerdem fest, dass in den drei Briefwahlbezirken 26 Erststimmen ungültig sind. Bei den Zweitstimmen wurden 23 ungültige registriert. Auch dieser Zuwachs ist durchaus in der deutlich gestiegenen Anteil an Briefwählern begründet.