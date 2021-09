Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Bundestagswahl - Rund 17 000 Wertheimer waren am Sonntag aufgerufen, in 29 Wahllokalen den Bundestag zu wählen / 812 Erstwähler registriert Bundestagswahl in Wertheim: Ein „Festtag der Demokratie”

Rund 17 000 Wertheimer waren am Sonntag aufgerufen, den neuen Bundestag zu wählen, darunter auch 812 Erstwähler.