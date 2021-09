Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Bundestagswahl - Vorbereitungen laufen auf Hochtouren /Anteil der Briefwähler steuert in Wertheim auf eine Rekordteilnahme zu Bundestagswahl 2021: 240 Wahlhelfer am 26. September in Wertheim aktiv

6, 32, 130, 240, 812 und 16 926 – das sind die Zahlen von denen die Bundestagswahl am nächsten Sonntag, 26. September in Wertheim geprägt ist. Dazu kommt eine Rekordbeteiligung in Sachen Briefwahl.