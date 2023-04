Bürgerverein Wartberg bestätigt Vorsitzenden im Amt

Wartberg. Der Bürgerverein Wartberg lebt, blickt in die Zukunft und seine Mitglieder möchten dazu beitragen, die „Neue Soziale Mitte“ mit Leben zu füllen. Das drückt die Grundstimmung aus, die die Mitglieder aus der Jahreshauptversammlung kürzlich mitnahmen. Denn die nahe Fertigstellung dieses Wartberg-Projekts war ein Hauptthema des Abends.

Aus den Tätigkeitsberichten des Vorsitzenden und der Abteilungsleiterinnen ging immer wieder hervor, dass die Corona-Einschränkungen Veranstaltungen nahezu unmöglich machten. So konnten die Chöre „Feelings“ und „Kalinka“ erst im Sommer 2022 ihre Proben wieder aufnehmen. Dank des starken Zusammengehörigkeitsgefühls blieben die Gesangsgruppen aber singfähig. Monika von Lindern erinnerte an den öffentlichen Auftritt von Feelings bei der zentralen Gedenkfeier der Stadt in Eichel am Volkstrauertag. Irma Baidinger wies auf die Teilnahme von „Kalinka“ beim Weihnachtsmarkt hin.

Der Kassenführerin Katarina Kern, die nach zwölfjähriger Tätigkeit ihr Amt niederlegte, bescheinigten die Prüfer Rudi Hofmann und Christa Hehn eine einwandfreie Buchführung. Lothar Beuschlein bedankte sich bei Katarina Kern für ihr Engagement mit einem Blumenstrauß.

Wahlen

Nach der Entlastung des gesamten Vorstands wurden Lothar Beuschlein als Vorsitzender, Elena Kalenski als Stellvertreterin und Kassenführerin, Klaus von Lindern als Schriftführer sowie Monika von Lindern („Feelings“), Ella Hohlfeld („Feelings“), Irma Baidinger („Kalinka“) und Robert Hildebrand als Beisitzer einstimmig wiedergewählt. Kassenprüfer bleiben Christa Hehn und Rudi Hofmann.

Alexandra von Lindern, Vorsitzende des Ältestenkreises Wartberg, stellte in einer Präsentation die Entwicklung vom Kirchenzentrum zum Gemeinschaftszentrum in der „Neuen Sozialen Mitte“ (wir berichteten mehrfach) dar. Zunächst erinnerte sie an die lange und schwierige Vorgeschichte, die dringende Sanierung des früheren ökumenischen Kirchenzentrums und die immensen Kosten, die die beiden Kirchengemeinden auch gemeinsam nicht hätten stemmen können.

So sei in vielen Sitzungen mit verschiedenen Gremien das Konzept der „Neuen Sozialen Mitte“ entstanden. Seit Beginn der Umbaumaßnahmen 2019 seien die Arbeiten immer dem Grundsatz gefolgt, Neues zu schaffen und Altes nach Möglichkeit zu erhalten. Dennoch sei auch immer wieder Wehmut aufgekommen, wenn man sich von gewohnten Dingen trennen musste. Dass etwas Gutes entstehen würde, sei aber immer zu spüren gewesen.

Dann nahm Alexandra von Lindern die Anwesenden mit auf eine virtuelle Reise durch das Gemeinschaftszentrum.

Die renovierten Räume im Untergeschoss stehen dem Familienzentrum zur Verfügung. Tatjana Gering, die Stadtteilkoordinatorin, informiert, dass diese Bereiche je nach Bedarf genutzt werden können. Termine für die Einweihung des Gemeinschaftszentrums und des Gottesdienstraumes stehen noch nicht fest.

Möglichkeit der Begegnung nutzen

Bei ihrem „Rundgang“ hob Alexandra von Lindern hervor, wie wichtig die „Neue Soziale Mitte“ bei entsprechender Vernetzung der verschiedenen Institutionen für den Stadtteil sei. Die Einrichtung erfülle ihre Funktion aber nur, wenn die Bürger dieses Angebot annehmen, die Einrichtung mit Leben füllen und die Möglichkeit der Begegnung und Zusammenarbeit von Menschen unterschiedlicher Herkunft und sozialem Hintergrund nutzen.