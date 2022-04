Bürgern durch Energiewirrwarr helfen

Ein öffentliches Energieforum lockte am Donnerstagabend etwa 30 Menschen beinahe zweieinhalb Stunden lang in die Main-Tauber-Halle in Wertheim. Im Mittelpunkt standen die Beiträge dreier Referenten zu Fragen der Energieversorgung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wertheim. Der Vorsitzende des CDU-Stadtverbands Wertheim Jochen Wältz erläuterte, das Bürgerforum sei eine neu ins Leben gerufene Veranstaltungsreihe und dies nun der Auftakt.

Ursprünglich sollte die Energiewende vor Ort das Thema sein, durch die Ukrainekrise sei der Aspekt Versorgungssicherheit hinzugekommen. Als Fachleute waren Thomas Beier (Geschäftsführer Stadtwerke Wertheim), Jürgen Muhler (Energieagentur Main-Tauber-Kreis) und Ann-Kathrin Murphy (Stadtwerk Tauberfranken) gekommen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Beier stellte die Stadtwerke Wertheim vor, benannte Zahlen, Daten und Fakten und unterstrich, man sei ein reiner Flächenversorger bei Wasser, Strom, Erdgas, Fernwärme und Nahwärme. Bei Breitbandausbau und Glasfaser sehe man sich als Marktbegleiter der Breitbandversorgung Deutschland. Man plane den Aufbau eines LoRaWan Netzes, mit dem viele Daten generiert und verbunden werden könnten. Die Stadtwerke bauten für die Elektromobilität aus. Der Kreistag habe im Juli 2018 ein integriertes Klimaschutzkonzept für den Main-Tauber Kreis beschlossen, zu dem sich auch Wertheim bekannt habe.

Die Stadtwerke Wertheim hätten sich Nachhaltigkeit für die Region auf die Fahnen geschrieben, so Beier. Als regional verwurzeltes Energieunternehmen trage man besondere ökologische, ökonomische und soziale Verantwortung. Das bedeute einem umweltgerechten und nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen. Beier gab Beispiele für die Beschaffung von Energie und für Projekte hinsichtlich erneuerbarer Energien, an denen man sich beteiligen werde. Künftig wolle man langfristige Verträge mit Betreibern erneuerbarer Energieerzeugungsanlagen abschließen.

Jürgen Muhler von der Energieagentur Main-Tauber-Kreis sagte, das Thema Klimaschutz sei im Landratsamt auf verschiedene Beine gestellt worden: die Energieagentur, verschiedene Leuchtturmprojekte und ein Klimaschutzkonzept mit 25 Projekten. Man sehe sich selbst als Informationsdrehscheibe, gebe durch Pressemeldungen Anregungen in verschiedenen Themenbereichen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Es gebe viele Anfragen bei den Energieberatern, berichtete Muhler, das Thema sei aktueller denn je. Die Energieagentur biete Informationsveranstaltungen an, unterstütze viele Projekte im Klimaschutzkonzept, berate Bürger und Betriebe, etwa bei der Ressourceneffizienz. Weitere Themen seien klimaneutrale Kommunalverwaltungen und kommunales Energiemanagement. Bei den 25 Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes seien 18 aktiv, fünf in Planung und zwei nicht bearbeitet.

Muhler listete alternative Energieträger im Main-Tauber-Kreis auf, wies etwa auf einen enormen Zubau von Dachflächen-Photovoltaik-Anlagen hin. Er ist sich sicher, dass es künftig wohl viele Erleichterungen geben werde, „da wir sich noch einiges tun“.

Ann-Kathrin Murphy (Stadtwerk Tauberfranken) sagte, ihr Aufgabenbereich sei Klimaschutzmanagement und hier insbesondere die Beratung der Kommunen. Das Stadtwerk Tauberfranken wolle zum einen bis 2025 Klimaneutralität erreichen wolle und mit dem Landkreis kooperieren. Bei der Prüfung des Klimaschutzkonzeptes erfolge zunächst eine Ist-Analyse beim Landkreis, außerdem werde bei den Kommunen nachgefragt. Zurzeit beschäftige man sich mit der Auswertung. Schwerpunkte ihrer Arbeit seien Wärmeversorgung und Mobilität über kommunale Grenzen hinweg. Viel Klimaschutzthemen würden ressortübergreifend umgesetzt, so Murphy. Das stelle die Kommunen vor spezielle Herausforderungen. Verwaltungsmitarbeiter müssten bei all ihren Entscheidungen mit bedenken, welche Auswirkungen ihr Handeln auf den Klimaschutz hat. Hier setze man auf Informationsvermittlung.

Axel Wältz, Fraktionsvorsitzender der CDU im Gemeinderat Wertheim, moderierte die sich anschließende Diskussionsrunde. So war zu hören, dass für Balkonkraftwerke momentan Fachbetriebe fehlten. Vor der Installation einer Wärmepumpe sei der Energiebedarf einer Wohnung festzustellen und eventuelle eine Sanierung ins Auge zu fassen. Bei einer Strom-Cloud, so meinten die Fachleute, verdiene nur der Dienstleister, die Stadtwerke Wertheim hätten ein solches Produkt beiseite gelegt. Bürgerbeteiligungsmodelle gelängen nur mit einem Finanzdienstleister im Hintergrund, dabei solle erreicht werden, dass die Wertschöpfung in der Heimat bleibe.

Eine Stimme aus dem Publikum erachtete es als wichtig, dass auch in den Ortschaften Lade-Infrastruktur geschaffen werde. Die Stadtwerke Wertheim sagten auf Nachfrage, dass man beim Thema „synthetischer Kraftstoff“ nicht aktiv sei. Es sei schwierig, selbst Wasserstoff zu produzieren. Zur Debatte stünde etwa, dem Erdgas Wasserstoff beizumischen. Hinsichtlich einer Einrede, der hilflose Bürger wisse bei dem Energiewirrwarr nicht weiter, gab es den Hinweis, Beratungsangebote stärker zu nutzen.