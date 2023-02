Bürgergemeinschaft Hochwasser Wertheim : Während des Hochwassers entschieden wir: Wir müssen uns selbst helfen

Wertheim. Die „Bürgergemeinschaft Hochwasser Wertheim“ wird in diesem Jahr 20 Jahre alt. Sie ist nicht mehr wegzudenken, wenn „die Brüh’“ in die Wertheimer Altstadt fließt.

Alles begann kurz vorm Hochwasser 2003 – am 3. Januar jenes Jahres. Im Gespräch mit unserer Zeitung blickten am Montag die beiden Gründungsmitglieder Horst Weid und Thomas Wettengel (Vorsitzender von Beginn an) auf die Geschichte des Vereins und sein Engagement zurück.

An jenem Wintertag seien Weid, Wettengel, Dr. Peter Leimeister, Wilhelm Weber und Jürgen Baumann zufällig auf der Tauberbrücke zusammengetroffen. Sie alle waren überzeugt, am nächsten Tag werde das Wasser in die Stadt fließen, es sei aber nichts dafür vorbereitet, berichteten sie.

Den Krisenstab habe es damals noch nicht gegeben, so Wettengel. Am frühen Morgen des nächsten Tages trafen sie sich wieder – zufällig an gleicher Stelle. Einer der Männer habe da schon die Polizei um Hilfe gebeten. Diese sei durch die Altstadt gefahren und habe mit Durchsagen die Leute gewarnt. „Die Wertheimer wussten schon, dass was kommt, die auswärtigen Geschäftsinhaber aber nicht.“

Am späten Vormittag habe das Hochwasser dann die Stadt erreicht. „Noch während des Hochwassers entschieden wir: Wir müssen uns selbst helfen.“ So entstand die Idee der Vereinsgründung. „Nicht gegen die Stadtverwaltung, sondern mit ihr“, betonte er.

Es habe organisatorisch etwas gefehlt, um Hilfe und Schutz im Hochwasserfall zu koordinieren, nannte er einen Grund für die Vereinsidee. Nach einigen Vorgesprächen im größeren Kreis wurde der Verein am 11. Februar 2003 von 53 Personen im Tauberhotel Kette gegründet. „Es waren alle Wertheimer, die vom Hochwasser betroffen waren.“

Vereinsziele seien die bessere Information für Bürger in der Altstadt bei drohendem Hochwasser, Hilfe im Hochwasserfall zum Beispiel beim Stegbau, Verteilung der beim Bauhof gelagerten Sandsäcke und gegenseitige Hilfe beim Aufräumen und Reinigen, wenn das Wasser wieder weg ist.

Nach 2003 sei Wertheim erst einmal jahrelang von der Überflutung verschont gewesen. Kleine Überflutungen im Bereich von Main und Tauberparkplatz sehe man in der Stadt nicht als Hochwasser, waren sich Wettengel und Weid einig. In den Jahren nach Vereinsgründung brachte der Verein einiges auf den Weg. So wurden die Hochwasserobleute ins Leben gerufen. „Für jede Gasse gibt es eine Person, die verantwortlich für ihren Bereich ist, die Anwohner und Geschäftsinhaber warnt und im Hochwasserfall vor allem ältere Anwohner unterstützt, zum Beispiel mit dem Einkauf.“ Insgesamt gibt es 25 Obleute, die auch einmal wechselten. „Da gab es zum Beispiel zwei Ärzte, die sich um die Müllabfuhr im Hochwasserfall kümmerten, so dass der Müll nicht wegschwamm“, so Wettengel.

Vertreter des Vereins waren auch maßgeblich an der Erstellung des Hochwasseralarmplans und der Schaffung des entsprechenden Krisenstabs beteiligt. „Das Außergewöhnliche ist, dass wir als Verein im Stab einen Sitz mit Stimmrecht haben.“ Es habe zahlreiche Besprechungen zur Hochwasserthematik gegeben. Und der Verein hatte auch Hochwasserhosen in großem Stil gekauft. Außerdem hat er ein Informationsblatt zum Thema Hochwasser und Schutz davor für die Altstadt herausgebracht.

Viele Erinnerungen

Die geglückte Bewährungsprobe kam mit dem Hochwasser 2011, als der Mainpegel die 6,20-Meter-Marke erreichte. „Das Wasser stand bis auf dem Marktplatz.“

Dank der vielen Vorbereitungen sei die Vorwarnphase deutlich besser als 2003 gewesen. Montag sei das Hochwasser gekommen, und am Samstag zuvor habe man schon die Betroffenen informiert, so dass diese Vorbereitungen treffen konnten. Nach 2011 hatte es glücklicherweise kein großes Hochwasser mehr gegeben.

An dieses große Hochwasser haben die beiden Mitgründer der Bürgergemeinschaft noch viele Erinnerungen. Wettengel weiß noch genau, wie er – auch vor laufender Kamera – vom damaligen Regierungspräsidenten Johannes Schmalzl forderte, die Zusage für unbürokratische, schnelle und großzügige Hilfe auch wirklich einzulösen, denn dies hätten schon zwei Regierungspräsidenten vor ihm versprochen und nicht eingelöst. „Er hatte nicht mit einem solchen Kontra gerechnet.“ Nach einem Vier-Augen-Gespräch zwischen Wettengel und ihm sagte Schmalzl dann tatsächlich 500 000 Euro Soforthilfe zu. Man habe zudem durchgesetzt, dass die Verteilung an die Betroffenen direkt vor Ort entschieden werde, von einer Gruppe aus Bürgergemeinschaft, Stadt und Feuerwehr. Dank hatte er auch für die Stadtwerke, die damals 30 000 Euro Hilfe für die Stromkosten bereitstellten, die für die Trocknung anfielen. Diese hätten die Obleute verteilt, denn sie kannten den Bedarf der Betroffenen vor Ort.

Verwundert zeigten sich beide über die Arbeit mancher Medienvertreter. Diese seien 2011 zahlreich zum Wertheimer Hochwasser gekommen. „So mancher Kameramann war enttäuscht, dass das Wasser langsam und nicht als Welle in die Stadt kam.“ Ein Fernsehteam habe einen Feuerwehrmann gebeten, sich in der Hochwasserhose hinzuknien, damit der Stand dramatischer aussehe. „Im Hintergrund sah man dann aber eine Türklinke auf seiner Augenhöhe, da fiel es auf.“

Wettengel erinnerte sich zudem an die Benefizaktion, als er mit Mitarbeiterinnen gegen Spende beim Tag der offenen Tür des RP Stuttgart die Haare von Besuchern schnitt. Die Spenden seien dem Verein für die Hilfe der Hochwasserbetroffenen zugutegekommen. „Der gesamte Vorstand arbeitet ehrenamtlich und ohne Kostenersatz“, betonte Wettengel. Dankbar war er auch dem Krick Verlag, der 2013 ein Hochwasserboot aus Aluminium mit Rollen spendete. Auslöser war eine private Segeltour von Wettengel. „Da war zufällig ein Geschäftsführer des Verlags dabei, und wir sprachen über den Wunsch nach einem Hochwasserboot.“

Hochwasserausstellung

Auch bei der Gestaltung der Hochwasserausstellung im Grafschaftsmuseum, die 2019 eröffnet wurde, wirkte der Verein mit.

Mit Blick auf die Zukunft freute sich Wettengel, dass man bei den Obleuten und im Vorstand auch jüngere Aktive habe. Für das aktuelle Jahr strebt man eine Schulung mit praktischen Übungen zum Thema Hochwasserschutz für Stadtverwaltung, Bauhof und Hilfsorganisationen an. Viele die heute dort aktiv und in Führungspositionen seien, hätten noch kein großes Hochwasser erlebt, begründete er abschließend.