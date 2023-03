Bürger- und Kulturcafé der Dietenhaner nimmt weiter Form an

Dietenhan. Die Idee hatte der Dietenhaner Ortschaftsrat schon zu Beginn des Jahres 2021: ein Bürger- und Kulturcafé für die Ortschaft. Und eine geeignete Liegenschaft fand man inzwischen auch: Das alte Feuerwehrgerätehaus, das für die neuen Fahrzeuge zu klein geworden war. Nun hat die Stadt dem neu gegründeten Trägerverein das Gebäude übereignet. Um alle Bürger auf dem Weg mitzunehmen, fand am Mittwochabend im Bürgerhaus eine Versammlung statt. Dort stand der Vorstand des Vereins Rede und Antwort und hörte sich die Wünsche und Fragen der Bevölkerung an. Unterstützung bekam er von den Verantwortlichen seitens der Kommune: Helmut Wießner, bei der Stadt für die Finanzen zuständig, und Christian Melzer vom Referat Hochbau.

Einig war man sich darin, dass man diese einmalige Gelegenheit, ein Gebäude kostenlos übereignet zu bekommen, und dazu noch 80 000 Euro für Umbaumaßnahmen, die der Gemeinderat zugesagt hat, unbedingt annehmen sollte. Allerdings gab es noch einige Diskussionen zu den Details – und stets die bange Frage: Wird ein Raum mit 32 Quadratmetern für die geplante Nutzung reichen?

Zunächst erläuterte Ortsvorsteher Frank Helm, Vorsitzender des Trägervereins, den geplanten Zweck des Treffs: Ziel ist, einen Raum für zwangloses Treffen zu schaffen, und gleichzeitig Kultur in die Gemeinde zu bringen. Für Letzteres setzt sich besonders der Künstler Otmar Hörl, stellvertretender Vorsitzender des Vereins, ein. Er hat bereits zugesagt, Kunstwerke beizusteuern. „Wenn es Kulturcafé heißt, müssen wir diesen Anspruch auch einlösen.“ Er könne sich beispielsweise Dichterlesungen und Buchpräsentationen vorstellen. Aber auch der Zweck des Begegnungsraums ist ihm wichtig: „In Orten ohne Kneipe trifft sich niemand.“ Helm fügte hinzu, dass diese Kombination auch die Zweckbindung der Übereignung erforderlich mache. – Und dass sie natürlich einen ganz besonderen Charme ausstrahle, auch wenn in Dietenhan alles etwas kleiner sei.

Das Prinzip ist klar: Die Räume sollen nicht an einzelne Gruppierungen vermietet werden. Auch soll es keine geschlossenen Veranstaltungen geben. „Wenn geöffnet ist, dann für alle, die vorbeikommen. Ob Dietenhaner oder vorbeikommende Radler“, erläutert Helm das Konzept.

Schriftführerin Mona Eskiler ergänzte, man solle sich dort zwanglos auf neutralem Boden treffen können. Auf diese Weise hoffe man, auch die Jugend für den Ort und dessen Vereine zu gewinnen. Dies, so Kassenwartin Ainaz Diehm, helfe zu kommunizieren. Und man könne neue Leute im Ort besser einbinden. Geplant sei eine Öffnung an zwei bis vier Abenden in der Woche.

Gesamtkosten von 200 000 Euro

Doch bevor dies alles möglich wird, sind noch zahlreiche Planungen und viel Eigenleistung der Dietenhaner gefragt. Die Gesamtkosten für das Projekt werden auf 200 000 Euro geschätzt.

Das heißt, der Trägerverein muss noch Spenden oder Zuschüsse auftreiben beziehungsweise durch Eigenleistung und günstiges Bauen die veranschlagten Kosten senken.

„Der Ort soll Kultcharakter bekommen“, betont der Ortsvorsteher. Wie dies konkret aussehen kann, erläuterte Melzer anhand eines vorläufigen Plans. Das Ziel sei, auch unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit beim Umbau und der Erweiterung Gutes zu erhalten, beispielsweise einige der Außenwände.

Er habe die Idee, pure Materialien zu verwenden und durch einen „tollen, qualifizierten und dafür lieber reduzierten Materialeinsatz“ ein besonderes Flair zu schaffen. Dieser solle bewusst keine Konkurrenz zum bestehenden Bürgerhaus sein und verfolge einen anderen Zweck.

Den anwesenden Bürgerinnen und Bürgern machte besonders die Raumgröße Sorgen. „Passen da mehr als zehn Leute rein?“, so eine Frage. Hier konnten die Verantwortlichen beruhigen. „Wir rechnen mit bis zu 20 Personen. Und durch die Öffnung zum Brunnenplatz hin können im Sommer außen noch viele Menschen untergebracht werden.“ Eine weitere Frage aus der Zuhörerschaft lautete, ob es Lagerraum geben werde. Das konnte noch nicht beantwortet werden. Melzer betonte, dass der aktuelle Entwurf ein Vorentwurf sei.

Wie die Bürger deutlich machten deutlich, habe es in der Vergangenheit vor allem deshalb Unmut gegeben hätte, weil man sich zu wenig eingebunden sah. Als allerdings die Idee aufkam, die Toiletten zu verschieben, mahnte Melzer an, dass man gerne über alles reden könne, aber Diskussionen über Grundsätzliches den Baubeginn immer weiter nach hinten schieben würden. Auch Hörl meinte, diese Einschätzung solle man besser den Fachleuten überlassen. Das Platzproblem sah er ebenfalls unkritisch: „Eine Kneipe ist umso gemütlicher, je enger es ist.“ Man müsse außerdem die Energiekosten im Auge haben, die mit einer Vergrößerung steigen würden.

Ebenso setzte Ortschaftsrat Matthias Giese die Raumgröße in Relation: „Es gibt 380 Dietenhaner. Es ist nicht anzunehmen, dass sich regelmäßig mehr als 20 Leute gleichzeitig im Café treffen.“ Es sei wichtig, die Bevölkerung einzubinden, aber genauso, irgendwann einen Tag X zu setzen, an dem Entscheidungen getroffen werden.

Abschließend forderte Eskiler die Leute auf, den Trägerverein bei dem Vorhaben zu unterstützen. Wer bereit sei, sich einzubringen, könne sich bei den Vereinsmitgliedern oder unter der E-Mail dietenhan@wertheim-main.de melden.