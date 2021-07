Bürger sollen selber planen

Bettingen. Die Ausräumarbeiten auf dem Areal der Schweizer Stuben sind nun so gut wie beendet. Derzeit finden Verkehrssicherungsmaßnahmen auf dem Gelände statt, dazu zählt auch das Fällen morscher Bäume.

Der nächste Schritt für die Entwicklung des Areals ist die Bürgerbeteiligung. Auftakt dafür soll eine Veranstaltung sein, die am Samstagvormittag, 31. Juli, in der Mainwiesenhalle und gleichzeitig online stattfinden soll.

Auf dieser ersten Informationsveranstaltung werden die Planungsgruppe aus Darmstadt gemeinsam mit Mitarbeitern aus dem Ressort Städtebau der Stadt Wertheim die Vorgehensweise darlegen. Auch sollen mögliche Szenarien der Bevölkerung vorgestellt werden. Diese können Ausgangspunkt für die Planungen durch die Bevölkerung sein.

Im Team oder als Einzelperson können sich die Bettinger dann als Stadtplaner unter Beweis stellen. Dafür bekommen sie verschiedene Parameter an die Hand gegeben, die zu beachten sind und Unterlagen mit denen sie arbeiten können.

Die Auswertung der Vorschläge wird in einer weiteren Versammlung stattfinden. Vom Geschossbau bis zum einzel stehenden Einfamilienhaus soll auf dem Gelände in Sachen Wohnbau alles dabei sein. Allerdings sei man sich in Bettingen einig, dass man keine Hochhäuser, ähnlich wie auf dem Wartberg haben möchte, so Ortsvorsteher Ralf Tschöp. Der Quadratmeterpreis von 180 Euro, verleitete einen Anwesenden zur Äußerung, dass ein Zugereistenviertel entstehen wird, in dem sich niemand integriert. Eine Herausforderung stellt vor allem die Verkehrsanbindung des Areals dar.