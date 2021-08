Neue Bücherecke - Schrank mit Lesestoff steht an zentraler Stelle in der Ortschaft Bücherecke in Wenkheim: Austausch ist erwünscht

Die „Büchertauschstelle“ in Wenkheim wurde von Ortschaftsrat Simon Göhricke und der Initiatorin Brigitte Remspecher ihrer Bestimmung übergeben. © Klaus Reinhart