Buden, Blech und Blasmusik bei der Musikkapelle Dertingen

Dertingen. Die Musikkapelle Dertingen lädt zur Offenen Probe am 6. November 2021 in die Mandelberghalle Dertingen ein. Unter Leitung von Michael Geiger proben die rund 25 Musiker für ihr Open-Air-Konzert am 13. November unter dem Motto „Buden, Blech und Blasmusik“. Das Musikprogramm ist bunt gemischt: von böhmischer Blasmusik bis modern interpretierte Schlager ist alles dabei – mal konzertant, mal gesellig. Interessierte Musikerinnen und Musiker, die Lust haben, bei den Dertinger Musikanten reinzuschnuppern, sind herzlich eingeladen, an der Probe am 6. November teilzunehmen.

Ab 14 Uhr wird zunächst gemeinsam mit dem städtischen Jugendblasorchester Wertheim geprobt, das ebenfalls am Konzert zu hören sein wird. Nach Kaffee und Kuchen beginnt die Probe der „Großen“ um 16.30 Uhr. Beim Ausklang mit Vesper und Getränken besteht die Möglichkeit sich noch ein bisschen besser kennenzulernen.

Wer also ein Blech- oder Holzblasinstrument zu Hause hat oder passionierter Schlagzeuger ist, kann sein Instrument schnappen und an der Offenen Probe der Musikkapelle Dertingen teilnehmen. 25 Musikerinnen und Musiker freuen sich, gemeinsam mit anderen Musikern zu musizieren. Die reguläre Probe der Musikkapelle Dertingen findet immer montags um 19.30 Uhr bis gegen 21.30 Uhr statt. Auch hier besteht jederzeit die Möglichkeit vorbeizukommen und mit zu proben.

Hinweis: Für Veranstaltungen jeglicher Art in einem Innenraum ist in der derzeit aktuellen Warnstufe die 3G+Regel einzuhalten. Das bedeutet: Zutritt für Genesene und Geimpfte sowie für Personen mit einem aktuellen PCR-Test. pm

