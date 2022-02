Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Einzelhandel - Kiliansbäck in der Brückengasse schließt für immer / Nachmieter kommt aus Lohr und steht bereits in den Startlöchern Brückengasse in Wertheim: Nun gibt es Sushi statt Sahne-Torte

Mitte der 80-er Jahre öffnete Kiliansbäck seine Filiale in Wertheim in der Brückengasse. Über die Jahre hinweg war das Café ein beliebter Treff. Doch damit ist nun endgültig Schluss, wie die Fränkischen Nachrichten am Donnerstag erfuhren.