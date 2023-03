Bronnbacher Weinbergsmauer wird saniert

Bronnbach. Ein Teil der Weinbergsmauer neben der Bronnbacher Klosterkirche ist Ende 2022 eingestürzt. Seitdem wurde die Mauer provisorisch abgestützt und abgesperrt. Nun baut sie ein Steinmetz wieder fachmännisch aufgebaut.

Wie es in der Mitteilung der Verantwortlichen des Landratsamts heißt, ist die Ursache für den Mauereinsturz nicht geklärt. „Gründe könnten Starkregen, Wühlmäuse oder das Alter der Mauer sein“, sagt Daniel Brauch vom Steinmetzbetrieb Brauch in Ochsenfurt. „Die Witterung in den vergangenen Tagen war allerdings perfekt für die Arbeiten am Trockenmauerwerk“, erklärt Brauch. „Es war trocken, so dass kein Erdreich weggespült wurde. Gleichzeitig ist die Erde aber noch so feucht, dass sie nicht wegrieselt.“ Die Herausforderung bei der Instandsetzung sei es, die Steine so aufeinanderzusetzen, dass die Mauer einerseits Stabilität bekommt, sich gleichzeitig aber auch in den Altbestand einfügt und zu einem einheitlichen Erscheinungsbild verschmilzt. Steinmetz Daniel Brauch benötigt etwa zwei bis drei Wochen, bis die Mauer wieder instandgesetzt ist.