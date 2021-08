Bronnbacher Klassikauftakt

Bronnbach. Die Königin der Instrumente und das Instrument der Könige geben sich auch in diesem Sommer wieder ein Stelldichein in der Klosterkirche Bronnbach und eröffnen am Samstag, 7. August, um 19 Uhr die Konzerte im Rahmen der Bronnbacher Klassik.

Das renommierte Duo Bernhard Kratzer-Paul Theis präsentiert glanzvolle Trompetenkonzerte, meditative Werke für Corno da caccia und virtuose Orgelmusik unter anderem von Martini, Johann Sebastian Bach, Bellini, Rheinberger und Donizetti. Zwei Königsinstrumente und zwei Meister ihres Faches versprechen eine weitere Sternstunde festlicher Trompeten- und Orgelmusik.

Bernhard Kratzer, gefeierter Solotrompeter des Staatsorchesters Stuttgart avancierte in den letzten Jahren zu einem der führenden Trompetenvirtuosen Deutschlands. Seine Popularität beruht auf seinem außergewöhnlichen instrumentalen Können, seiner Koloraturkunst und seiner unvergleichlichen Interpretation eigens von ihm bearbeiteter Kompositionen – von Trompetenkonzerten von Albinoni, Händel oder Telemann bis zu bekannten Meisterwerken wie der Air und Badinerie von Bach oder Exsultate Jubilate und Laudate Dominum von Mozart. Seiner Piccolotrompete entlockt er dabei zarteste Pianoklänge, perlende Koloraturen und jubelnde Töne mit großer Brillanz. Seine Tongebung ist von auffälliger Dezenz und Wärme.

Auch in der Höhe spielt er aufs Feinste ausbalanciert, so dass man oft das Gefühl hat, man höre da kein wirkliches Blechblasinstrument. Diese elegante Leichtigkeit und Virtuosität lassen Publikum und Kritiker einhellig vom ‚Trompeter, der die Sterne vom Himmel spielt’ schwärmen.

Paul Theis ist seit über 20 Jahren der kongeniale, musikalische Partner des Ausnahmetrompeters. Der Preisträger namhafter Orgelwettbewerbe war von 1984 bis 1987 Organist der Zisterzienser-Abtei Marienstatt im Westerwald.

Eine rege Konzerttätigkeit als freischaffender Organist, Oratoriensänger und Dirigent im In- und Ausland sowie zahlreiche CD- und Rundfunkaufnahmen dokumentieren sein hohes künstlerisches Niveau.