Bronnbacher Brauereitradition: Vom Fastenbrot zum Kulturgetränk

Bronnbach. In der ehemaligen Zisterzienserabtei Kloster Bronnbach kann auf eine jahrhundertealte Brauereigeschichte zurückgeblickt werden. Vor allem in der Fastenzeit spielte das Starkbier bei den Mönchen eine besondere Rolle – welche genau, vermittelt Torsten Englert aus Hardheim bei einer Wanderung am Freitag, 25. März, ab 17 Uhr.

Bei der Wanderung mit dem Titel „Gott gebe Glück und Segen drein – vom flüssigen Fastenbrot zum Kulturgetränk“ bekommen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zahlreiche Informationen zum Thema Bier und Fastenzeit und außerdem auch interessante Einblicke in die über 350-jährige Bier- und Brauereigeschichte Bronnbachs. Die rund zweistündige Themenführung verläuft über das gesamte Klosterareal bis hin zur Wasserquelle des Schafhofs. Abschließend sind alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Verkostung des von der Distelhäuser Brauerei gebrauten „Jubiläumsbier 1670“ eingeladen. Dieses Starkbier mit einem Alkoholgehalt von 9,5 Prozent Alkohol wurde anlässlich des Jubiläums vom technischen Geschäftsführer und Braumeister der Distelhäuser Brauerei, Roland Andre, in Kooperation mit dem Kloster Bronnbach gebraut. Treffpunkt der Führung ist im Klosterladen. Eine Teilnahmegebühr wird erhoben. Für die Teilnehmer gilt die „3G-Regel“: Sie müssen entweder eine vollständige Impfung nachweisen, von einer Corona-Infektion genesen oder getestet sein. lra

Das „Jubiläumsbier 1670“: Nach der Führung können die Gäste das Starkbier verkosten. © Landratsamt Main-Tauber-Kreis

