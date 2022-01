Bronnbach: Rundgang am Abend und Konzert am 28. Januar

Bronnbach. Im Winter liegt ein besonderer Zauber auf der ehemaligen Zisterzienserabtei Bronnbach. Diesen macht Gästeführer Kurt Lindner bei der Abendführung am Freitag, 28. Januar, um 18 Uhr für alle Interessierten erlebbar.

Der Gästeführer gewährt einen Einblick in die Geschichte des Klosters Bronnbach und stellt das Leben und den Alltag der Mönche in der klirrenden Kälte dar. Im Anschluss an die Führung gibt es ein 15-minütiges Konzert auf der historischen Schlimbach-Orgel. Zum Abschluss können sich alle bei einer Tasse Glühwein in der Vinothek aufwärmen.

Gästeführung im Kreuzgang des Klosters Bronnbach. © Gerd Brander/LRA

Es wird eine Gebühr erhoben. Teilnehmer müssen die 2G+-Regel erfüllen: Sie müssen entweder eine vollständige Impfung nachweisen oder von einer Corona-Infektion genesen sein. Zusätzlich ist ein negatives Testergebnis vorzulegen(Schnell- oder PCR-Test). Für Geboosterte entfällt die Testpflicht. Die FFP2-Maskenpflicht ist zu beachten.

Anmeldung unter Telefon 09342/935202020 oder per E-Mail an info@kloster-bronnbach.de ist erforderlich. lra

