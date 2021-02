Die Aufregung um die Nutzung des Kloster Bronnbach durch RTL kann ich nicht teilen und verstehen:

1. Kloster Bronnbach ist ein Wirtschaftsbetrieb, der mit vielen Millionen Euro Steuergeld restauriert wurde, und sich durch möglichst viele Einnahmen wirtschaftlich tragen soll. Daher finden vor allem weltliche Veranstaltungen dort statt, die Einnahmen erbringen sollen.

2. In der Einnahmenübersicht des Wirtschaftsbetriebes wird zum Jahresende zu sehen sein, welchen Betrag RTL für die Nutzung des Klosters bezahlt hat.

3. Ich teile die Hochhebung des Klosters zu einem heiligen Ort nicht, nur weil dort drei Mönche nach langer Zeit wieder aufgenommen wurden.

4. Klöster waren bis zur Auflösung, beginnend ab 1803, vor allem auch politische und wirtschaftliche Unternehmen, die als Herrschaft die Bauern, Handwerker und kleinen Adeligen unterdrückt haben und keinen Deut besser waren als die weltlichen Herren. Die Äbte lebten mit Luxus und Privilegien. Die Mönche waren nicht alle freiwillig aus christlichem Glauben eingetreten; sie waren keine Heiligen nur wegen der Mönchskutte. In Frauenklöstern wurden nicht verheiratete Töchter des Adels „geparkt“. Das Predigen von Buße und Verdammnis für Sünder mit Höllenqualen und Fegefeuer führte als moralischer Zwang zu zahlreichen Übereignungen von Gut und Boden, um dadurch der Hölle zu entgehen. Also kein Grund auch heute noch von einem hochchristlichen oder heiligen Ort zu sprechen.

5. Die Kirche selbst wurde nicht in DSDS einbezogen; also keine Gotteslästerung, wie es in manchen Leserbriefen angedeutet wurde.

6. Das Taubertal ist nicht mehr christlich dominiert, wie ein Leser geschrieben hat. Die Zahl der Kirchenaustritte und die der Gottesdienstbesucher beweisen etwas anderes. Im Übrigen gibt es auch jüdische und muslimische Gläubige hier.

7. Ich will nicht, dass Gotteshäuser entweiht werden. Doch Josephssaal und Scheune zählen nicht dazu. Im Übrigen: Musikkonzerte auch in Kirchen sind heute üblich. Und Musik bleibt Geschmackssache. Besucherinnen im Minirock werden heutzutage auch von katholischen Pfarrern nicht abgewiesen. Kleidung und Geist sind nicht identisch.

8. Wer von uns weiß denn, ob das provokante „Outfit“ nicht von Bohlen angeordnet worden ist und die jungen Leute sich dem nicht entziehen konnten?