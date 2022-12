Brand-Gruppe freut sich nicht nur in Wertheim über Umsatz-Plus

Wertheim. Auch in diesem Jahr feierten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Brand-Gruppe ihre Weihnachtsfeier digital. Zum Konzern gehören unter anderem die Unternehmen Brand und Vacuubrand, die Vitlab GmbH in Großostheim und die gemeinsame Dienstleistungsgesellschaft Brand International in Frankfurt am Main und Wertheim. Der geschäftsführende Gesellschafter Dr. Constantin erklärte, dass man sich über alle Unternehmen hinweg über ein Umsatz-Plus freuen könne. Der konsolidierte weltweite Gruppenumsatz werde in 2022 mehr als 168 Millionen Euro erreichen.

