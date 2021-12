Brand erwirtschaftet Rekordumsatz von 160 Millionen Euro

Bestenheid. Auch im zweiten Corona-Jahr feierten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Brand, Vacuubrand, Vitlab und Brand International ihre Weihnachtsfeier digital. Die geschäftsführenden Gesellschafter Christoph Schöler und Constantin Schöler konnten am Donnerstag mehr als 460 Mitarbeiter via Videokonferenz begrüßen. Viele davon nutzen die Gelegenheit, gemeinsam mit ihren Familien von zu Hause aus teilzunehmen, wie es in einer Pressemitteilung heißt..

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Keine übliche Weihnachtsfeier, keine anschließende Party – obwohl es zum Feiern allen Grund gäbe“, sagte Christoph Schöler mit Blick auf den konsolidierten Rekordumsatz von 160 Millionen Euro, den die Brand Gruppe weltweit im Jahr 2021 erzielt hat. Alle drei Unternehmen Brand, Vacuubrand und Vitlab konnten den Umsatz steigern.

Zukunftsträchtige Märkte

Besonders erfolgreich war in diesem Jahr Brand. „Das war eine – sicher nicht immer einfache – hervorragende Teamleistung aller Mitarbeiter; ganz herzlichen Dank für diesen Einsatz“, sagte Brand-Geschäftsführer Patrick Ziemeck. Für Vacuubrand, Vitlab und die internationalen Gesellschaften in der Brand Gruppe stellten Constantin Schöler, Wolfgang Nicolaus und Peter Schütte die Ergebnisse vor.

Wie im Vorjahr hatten alle Standorte kurze Videos produziert, die einen unterhaltsamen Rückblick auf das Jahr aus ganz unterschiedlichen Perspektiven boten. Auch von den beiden Betriebsratsvorsitzenden Thorsten Hilgner (Brand) und Alexander Liebler (Vacuubrand) gab es Videobotschaften.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Christoph Schöler wies auf die zukunftsträchtigen Märkte hin, in denen die Unternehmen der Brand Gruppe tätig sind: „Bio-Pharma, Chemie, Life Sciences und erneuerbaren Energien (Photovoltaik) sind einfach attraktive Märkte, die auch in Corona-Zeiten ihre Chancen haben,“ sagte er. Das unternehmensübergreifende Teamwork in der Brand-Gruppe habe im laufenden Jahr wieder entscheidend dazu beigetragen, Herausforderungen wie Corona, den Abschluss der Einführung neuer SAP-Software oder Engpässe bei Zulieferteilen zu meistern, so Christoph Schöler. Mit einer neuen Struktur macht sich die Gruppe fit für die Zukunft: Alle Brand-Unternehmen sind seit Juli 2021 unter dem Dach der neu gegründeten Brand Group versammelt. „Unser Ziel bleibt, als mittelständisches Unternehmen zu wachsen und unabhängig zu bleiben. Das schaffen wir als attraktiver Arbeitgeber mit motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,“ sagte Christoph Schöler zu der neuen Struktur.

Auch die Zusammenfassung von Abteilungen wie Personal und Recht, Controlling, Finanzen, IT und seit diesem Jahr auch Einkauf bei Brand International habe sich bewährt und dazu beigetragen, große Projekte erfolgreich abzuschließen.

Mit der Brand Group SAS in Strasbourg konnte er auch eine neue Vertriebsgesellschaft in der Gruppe begrüßen, die für weiteres Wachstum in Frankreich sorgen soll. Damit hat die Brand-Gruppe jetzt fünf internationale Gesellschaften.

Für das kommende Jahr hat sich die Brand-Gruppe weiteres Wachstum vorgenommen, zu dem alle Regionen der Welt beitragen sollen. „Unser Kerngeschäft ist auf der ganzen Welt auf Wachstum programmiert“, sagte Constantin Schöler. Mit den getätigten Investitionen in neue Produkte, IT und Infrastruktur sieht sich die Brand Gruppe für die Zukunft gut gerüstet.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Bürogebäude wird modernisiert

Für viele Mitarbeiter in der Otto-Schott-Straße wird die schon begonnene Modernisierung des Bürogebäudes im kommenden Jahr attraktivere Arbeitsbedingungen bringen. Die Investitionen in die Themen der digitalen Agenda, die strategisch wichtigen Produkte, aber auch in die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und in Nachhaltigkeit und Umweltschutz bilden den Rahmen der Strategie für 2022 und darüber hinaus.

Mehr als 1000 Menschen bilden heute das globale Team der Brand-Gruppe. Im Vergleich zum Vorjahr ist das erneut eine leichte Steigerung, sowohl an den deutschen als auch den internationalen Standorten. Christoph und Constantin Schöler freuten sich, 110 langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ehren zu können – soviele wie noch nie zuvor. „Dass wir so lange gut miteinander arbeiten ist ein ganz wichtiger Teil der Kultur unserer Gruppe. Glückwunsch und Dank an alle Jubilarinnen und Jubilare.“ sagte Christoph Schöler.

Ob die nächste Weihnachtsfeier digital oder wieder in der Main-Tauber-Halle stattfinden wird, musste Christoph Schöler zwar offenlassen, aber seine Hoffnung auf eine „richtige“ Weihnachtsfeier wurde deutlich, ebenso wie sein Optimismus für die weitere Entwicklung der Gruppe. „Wir in der Brand Gruppe haben Grund zu Optimismus. Wir sind stark und unabhängig.“ fasste er zusammen und dankte den Beschäftigten für ihren Einsatz und ihren Teamgeist