Bogenbrücken brutal-banal

Ob der Ersatzneubau der Alten Mainbrücke mit ihrer langen Geschichte seit 1871 wirklich nötig ist oder ob eine gekonnte Sanierung des Überbaus aus den 1950er Jahren mit Erhalt des historischen Sandsteinpfeilers nicht doch eine Lösung sein könnte – das vermag ich nicht beurteilen.

Doch immerhin fügt sich die jetzige Brücke recht stimmig in das Gesamtbild ein, das den Besucher Wertheims vom Hofgarten oder von Kreuzwertheim kommend empfängt. Vollkommen deplatziert und austauschbar erscheint aber der Entwurf, der den Artikel über den über 13 Millionen Euro kostenden Neubau (Stand heute) illustriert.

Hier zeigt sich mal wieder, mit wie wenig Fingerspitzengefühl und Raffinesse Planer leider häufig an ihre Bauaufgaben gehen.

Es ist wirklich ein Jammer, dass die Chance auf einen Neubau nicht mit einem eleganten, der Umgebung angepassten, feinsinnigen Entwurf genutzt wird. Stattdessen: Bogenbrückenarchitektur brutal-banal, die sich nicht um das schert, was sie umgibt – etwa den Blick auf die Wertheimer Burg.

Es wäre dringend angesagt, diesen unpassenden und überdimensionierten Entwurf des Hamburger Ingenieurbüros Grassl zu überarbeiten, den man auch in einer Simulation auf Youtube in seiner ganzen Verfehlung und Ideenlosigkeit studieren kann (https://www.youtube.com/watch?v=BM7guq7EAls), am besten ohne hohen, in die Luft auskragenden Bogen, der die Blicke zu Burg und Kaffelstein empfindlich stören wird.