Reicholzheim. Eine 31-Jährige wurde am Montagmorgen bei einem Radunfall in Reicholzheim verletzt. Die Frau war mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg an der Teilbacher Mühle unterwegs, als ihr ein Insekt unters T-Shirt flog und mehrmals zustach. Wohl vor Schreck und Schmerz bremste die Frau ruckartig, so dass sie sich nach vorne überschlug und zu Boden stürzte. Rettungskräfte brachten die Frau ins Krankenhaus.

