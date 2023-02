„Böhmischer Frühling“ in Dertingen

Dertingen. Ein Abend, zwei Kapellen, jede Menge Blasmusik“: Unter diesem Motto veranstaltet die Musikkapelle Dertingen am Samstag, 1. April, in der Mandelberg-Halle einen „Böhmischen Frühling“. Mit dabei ist die Wombacher Blasmusik. Wie die Verantwortlichen versichern, erwartet das Publikum ein abwechslungsreiches Musikprogramm mit modernen und altbekannten Blasmusikstücken. Der Kartenvorverkauf startet am Mittwoch, 1. März, in der Volksbank-Filiale in Urphar. Beginn des Konzertabends am 1. April ist um 19 Uhr, Einlass in die Halle ab 18 Uhr. Bild: Musikkapelle Dertingen

