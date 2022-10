Blick auf Wertheimer Prägungen

Wertheim. Das Recht, eigene Münzen zu prägen, war einst eines der wichtigsten Rechte von Landesherrn. Der Arbeitskreis Numismatik im Historischen Verein Wertheim hat sich zum Ziel gesetzt, die Münzgeschichte der Grafschaft Wertheim weiter zu erforschen, Wertheimer Münzen zu sammeln und die Pflege und Betreuung des großen Bestandes Wertheimer Prägungen im Grafschaftsmuseum zu übernehmen. In diesem Jahr feiert der Arbeitskreis sein 50-jähriges Bestehen.

Im Rahmen des Jubiläumsjahrs fand am Sonntag eine Führung durch das Münzkabinett des Grafschaftsmuseums statt. Dabei gaben der Mitgründer und langjährige ehemalige Vorsitzende des Arbeitskreises, Klaus Schulze, sowie der Vorsitzende Sergej Schneider Einblicke in die Sammlung und das Engagement der Gruppe.

Schulze blickte auf die Anfänge des Arbeitskreises und dessen Arbeit in den vergangenen Jahren zurück. Die Gründung erfolgte im Herbst 1972 durch Philipp Hügel, Erich Langguth und ihn selbst. Für die 1906 erworbene Münzsammlung habe der Historische Verein zusammen mit dem Fürstenhaus einen Kredit von 10 000 Goldmark aufgenommen. Im Laufe der Jahre betrug die Mitgliederzahl des Arbeitskreises durchschnittlich 13 Personen.

Der letzte erschienene Münzkatalog über die Wertheimer Münzen stammt laut Schulze von Ferdinand Wibel aus dem Jahr 1880. Aktuell erarbeiten Werner Beck und Jürgen Morschek einen neuer Katalog, der 2023 – unterstützt vom Historischen Verein Wertheim – erscheinen soll.

Gezeigt wurden bei der Führung auch die umfangreichen Bücher, in denen Hügel die Münzen aufgezeichnet hat, sowie die etwa 200 erhaltenen Münzstempel und Siegellack-Abdrücke, die er anfertigte. Später wurden alle Stempel fotografiert und katalogisiert.

Erstmals zu sehen waren Teile der Münzsammlung im Museum in der ehemals fürstlichen Hofhaltung (heute Rathaus), das 1983 öffnete. Laut Schulze wurde in Sammlung aber in kleinerem Rahmen als heute gezeigt. Die Kästen zur Aufbewahrung und die Beschriftungen finanzierte man durch Spenden. „Die Sparkasse schenkte uns einen nicht mehr benötigten Tresor für die sichere Aufbewahrung der Sammlung“, freute er sich. Weiter verwies er auch auf gesellschaftliche Aktivitäten des Arbeitskreises.

Während der Führung wurden auch zahlreiche Münzstempel präsentiert, die sonst nicht in der Ausstellung zu sehen sind. Die ältesten stammen aus dem 17. Jahrhundert. „Es sind auch Stempel dabei, mit denen wohl nie Münzen geprägt wurden.“

Weiter ging der ehemalige Vorsitzende auf den Umzug der Sammlung in das „Haus der Vier Gekrönten“ 1989 ein. Das Gebäude ist bis heute Vereinshaus des Historischen Vereins. In den neuen Räumen gab es mehr Platz für die Münzausstellung. Dank zollte er Dr. Jörg Paczkowski für die stets gute Zusammenarbeit.

Bei der gemeinsamen Besichtigung des Münzkabinetts berichtete Schulze, dass die Grafschaft das Recht zum Prägen von Münzen von Kaiser Karl IV. im Jahr 1363 verliehen bekam. Zum Schutz vor den Fürstbischöfen von Mainz und Würzburg habe Graf Eberhard die Grafschaft dem Kaiser geschenkt. Dieser habe sie den Grafen als Lehen zurück- sowie Münz- und Zollrecht auf dem Main dazugegeben.

Weiter erfuhren die Teilnehmer, dass die Münzen den aufgeprägten Wert in Edelmetall als Gegenwert haben mussten. Während der Kipper- und Wipperzeit (Höhepunkt ab 1620) gab es in weiten Teile Mitteleuropas Münzentwertungen. So auch in Wertheim. „Höherwertige Münzen wurden eingeschmolzen und das Material gestreckt. So machte man aus zehn elf Taler“, erklärte Schulze. Am „prägefreudigsten“ sei Fürst Karl Thomas (Regierungszeit 1735 bis 1789) gewesen.

Auf Nachfrage ging Schulze zudem auf den Beruf des Geldwechslers ein. Als Tauschwert habe der Edelmettalwert wie etwa der Silbergehalt der Münzen gegolten. Generell erklärte er zum Wert der Münzen: „Man hat eigentlich nach Münzgewicht bezahlt.“ Die Prägungen hätten vor allem repräsentativen Charakter gehabt. Sergej Schneider ergänzte, mit seinem Namen habe der Herr der Grafschaft den bestimmten Gold- oder Silberanteil der Münze garantiert.

Neben Münzen und Prägestempeln sind im Münzkabinett auch eine ganze Reihe Medaillen, Jetons und Hundemarken zu bewundern. Grundlage dafür sei die Sammelleidenschaft von Werner Fuchs gewesen, berichteten die Vereinsvertreter. Alle Exponate stammen aus Wertheim und der alten Grafschaft. Sie erinnern beispielsweise an sportliche Siege, Jubiläen, Feste und die Stadtmedaille.

Eine weitere Vitrine zeigt Prägungen, die der Arbeitskreis selbst veranlasst hat. Grundlage dafür waren Stempel, mit denen früher wohl nie Münzen geprägt wurden.

Schulze berichtete weiter, dass Wertheim nach dem Ersten Weltkrieg neben Münzen in der Inflationszeit auch eigene Geldscheine gedruckt habe. Es gab Scheine zu einer und zu fünf Millionen Mark, welche die Burg zeigten. Sie waren aber nicht lange gültig. Weiter zeigte er auf, dass die Grafschaft als Einnahmequelle auch Münzen im Auftrag fremder Herren prägte, beispielsweise für den Deutschen Orden.

Münzsammlern gab er den Tipp, dass es gut ist, wenn Münzen eine gewisse Patina haben. Diese schütze das Metall.