Blick auf die Mutigen, nicht auf die Täter

Bronnbach. Dr. habil. Dieter Fauth referiert am Mittwoch, 23. März, um 19.30 Uhr beim Archivverbund in Bronnbach zum Thema „Katholisches Wertheim im Nationalsozialismus“.

Wie es in der Ankündigung der Verantwortlichen heißt, war in Wertheim der Widerspruch gegen das NS-Regime bei Katholiken besonders groß. Dies entspricht den Verhältnissen in ganz Deutschland. Im Unterschied zum Protestantismus gelang im Katholizismus Widerspruch gegen den Nationalsozialismus hier nicht nur Einzelnen, sondern ganzen Kreisen oder Gruppen. Zu nennen wäre der katholische Kirchengemeinderat in Reicholzheim, eine Lehrergruppe des Wertheimer Gymnasiums, Amtsträger in der katholischen Kirche und Ortsvereine der Zentrumspartei.

Schreiben aus der Zeit des Nationalsozialismus’ in Wertheim: Aufforderung des Erzbischöflichen Ordinariats in Freiburg an Pfarrer Bär, sich versetzen zu lassen. Dieser antwortete mit einem klaren „Nein!“. © LABW StAWt S-N 20 Nr. 5

Der Vortrag beruht auf dem im Wertheimer Projekt Stolpersteine gesammelten Wissen. Dabei wird der Blick auf die Mutigen und nicht auf die Täter von damals gerichtet.

Dr. Dieter Fauth ist Konrektor der Comenius-Realschule Wertheim sowie kommissarischer Schulleiter der Werkrealschule Urphar-Lindelbach. Er leitet das Wertheimer Schulprojekt Stolpersteine. Im Historischen Verein Wertheim ist er Vorstandsmitglied. Bücher, Buch- und Zeitschriftenbeiträge verfasste er unter anderem zum innerprotestantischen Dissidentismus im 16., 17. und 20. Jahrhundert (siehe www.dieterfauth.de im Internet).

Die Veranstaltung findet je nach Pandemielage hybrid (vor Ort im Archivverbund Main-Tauber in Bronnbach und online-Übertragung) oder rein digital statt. Die Entscheidung darüber wollen die Verantwortlichen am 22. März treffen. Anmeldung ist in jedem Fall erforderlich: für die Vor-Ort-Teilnahme per E-Mail an stawertheim@la-bw.de oder unter Telefon 09342/91592-0; für die online-Teilnahme über den Anmeldelink auf www.la-bw.de/de/aktuelles/termine/7369.