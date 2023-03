Blick auf die frühere Mode im Kloster Bronnbach

Bronnbach. Bei der Führung „Mode auf Leinwand gemalt und in Stein gehauen“ bietet Gästeführerin Annemarie Heußlein am Sonntag, 26. März, um 14.30 Uhr interessierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Einblick in die Kleider- und Kostümgeschichte des Klosters Bronnbach. Die Gästeführerin beleuchtet dabei die textilen Besonderheiten nach dem jeweiligen Zeitgeschmack und veranschaulicht diese anhand der Bronnbacher Grabmale und Altarblätter.

Das Bronnbacher Kloster wurde über Jahrhunderte von gottesfürchtigen Äbten, edlen Rittern, erhabenen Männern und tugendsamen Frauen bewohnt. Viele von ihnen haben im Kreuzgang ihre letzte Ruhe gefunden, hochmodisch gekleidet. In Stein gemeißelt bilden diese Grabmäler heute lebendige Denkmale der Klostergeschichte.

Treffpunkt zur Führung ist um 14.30 Uhr im Klosterladen. Eine Teilnahmegebühr wird erhoben. Eine Führung „Mode auf Leinwand gemalt und in Stein gehauen“ ist am Sonntag, 3. September, um 14.30 Uhr geplant. lra

Anmeldung zu den Veranstaltungen ist unter Telefon 09342/935202020 oder per E-Mail an info@kloster-bronnbach.de erforderlich.