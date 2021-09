Blasmusik frisch und jung statt alt und verstaubt

Bronnbach. Auch der zweite Tag von „Auf!Takt Tauberfranken“ in Kloster Bronnbach war ein voller Erfolg.

Wie die Fränkischen Nachrichten bereits in ihrer Montagsausgabe berichteten, fand am vergangenen Wochenende das erste von drei Auftrittswochenenden für regionale Musikvereine, Ensembles und Chöre statt.

Im Rahmen der Musikförderung nach der Coronakrise war es dem Landkreis Main-Tauber wichtig, das musikalische Leben in der Region verstärkt zu unterstützen und wiederzuerwecken.

Viele Besucher kamen

Obwohl das Wetter am Sonntag eher schon herbstlich war, fanden viele Besucher den Weg in das ehemalige Zisterzienserkloster in Bronnbach.

Der Wirtschaftshof als Auftrittsort erlebte seine Premiere und nicht nur die Musiker und Musikerinnen waren froh, endlich wieder vor echtem Publikum spielen zu dürfen. Den Zuhörenden gefiel ganz offenbar, was sie zu hören bekamen.

Gerne darf so eine Veranstaltung wiederholt werden, hörte man öfters von dem sehr altersgemischten Publikum.

Mit Verlauf zufrieden

Auch viele Radfahrer waren unter den Besuchern. Sie dachten nur an eine kurze Rast, blieben dann aber häufig länger. Zu gut war die Unterhaltung der Wittighäuser Musikanten, der Jugendblaskapelle Löffelstelzen, der Blaskapelle Löffelstelzen und des Musikvereins Pülfringen.

Initiator Frank Mittnacht vom Kulturamt des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis zeigte sich dann auch sehr zufrieden mit dem Verlauf der Veranstaltung.

Mittnacht versprach den Besuchern eine Wiederholung der Veranstaltung im kommenden Jahr, denn Blasmusik sei nicht etwa alt und verstaubt, sondern zeige sich jung und frisch in Bronnbach. Am kommenden Wochenende bietet sich in Bad Mergentheim die Möglichkeit, mehrere Ensembles zu genießen und am Sonntag, 10. Oktober gibt es auf dem Wertheimer Marktplatz ein großes Treffen der Chöre.

Weitere Informationen sind unter www.auftakt-tauberfranken.de im Internet abrufbar.