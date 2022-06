Bläserensemble interpretiert „die Großen“ der Musikgeschichte neu

Wertheim. Seit Jahren pflegt das Mozartfest Würzburg, eines der renommiertesten Musikfestivals Deutschlands, mit der Stadt Wertheim eine erfolgreiche Kooperation. Auch in diesem Jahr gastiert die Festspielreihe auf höchstem musikalischen Niveau in der stimmungsvollen Kulisse der Burg. Am Samstag, 11. Juni, ist ab 19 Uhr das zwölfköpfige Bläserensemble BachBlech&Blues zu erleben.

Experimentierfreudig

Von diesem experimentierfreudigen Ensemble, das 1991 von Mitgliedern der Jungen Deutschen Philharmonie gegründet wurde, dürfen die Konzertbesucher einiges erwarten. Die Künstler interpretieren die drei großen B’s der Musikgeschichte neu: „BachBlech&Blues“ statt Bach-Beethoven-Brahms. Hier treffen Renaissance, Klassik und Avantgarde auf jazzige, bluesige und auch elektronische Klänge. Sie erlegen sich keine Beschränkungen auf, lassen sich durch die Musikgeschichte treiben und bleiben sich nur in der steten Veränderung treu. Einmal bei einem erfolgreich etablierten Format stehenzubleiben, liegt ihnen fern. Die Konfrontation von Stilen und Zeiten ist in 30 Ensemblejahren zum Markenzeichen geworden.

Dazu begibt sich „BachBlech&Blues“ nicht nur beständig auf Expedition in musikalisches Neuland, sondern sucht sich Mitstreiter, die mit ihrer Persönlichkeit, ihrem Idiom und ihrer ganz eigenen musikalischen Profession einen jeweils neuen Zungenschlag in die Programme bringt.

Dieses Jahr tritt das Ensemble gemeinsam mit dem australischen Jazzposaunisten Adrian Mears auf. Die Besucher können sich auf einen außergewöhnlichen Konzertabend mit Werken von Monteverdi, Gabrieli, Bach, Mozart, Tschaikowski, Togers, Joris und anderen freuen.