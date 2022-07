Bizarre Beobachtungsreise in Wertheim

Wertheim. Der Kabarettist Maxi Schafroth kommt am Sonntag, 24. Juli, mit „Faszination Bayern“ auf die Wertheimer Burg. Nach seinem Programm „Faszination Allgäu“ setzt er damit seine bizarre Beobachtungsreise nahtlos fort und tritt als bundesweit agierender Kulturcoach für Toleranz und Miteinander ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In „Faszination Bayern“ geht die Reise heraus aus dem strukturschwachen Allgäuer Raum über den Lech bis in die gelobte Universitätsstadt München. Dort begegnet Maxi Schafroth Starnberger Zahnarztkindern in Geländewagen, Münchner Bildungsbürgern in senfgelben Cordhosen und hippen Szene-Pärchen mit Holz-Look-Brillen.

Bei der Entwicklung seines neuen Programms scheute Schafroh keine Mühe und kein Risiko, heißt es in der Ankündigung der Stadtverwaltung weiter. Er begab sich in durchaus brenzlige Situationen, darunter eine mehrjährige Betriebsspionage bei einer Großbank, ein dreitägiges Praktikum in einer Schwabinger Kita und die Teilnahme am Seminar Atemtherapie für Führungskräfte. Aus diesem biografischen Crossover macht er umwerfendes Kabarett, immer unterlegt mit dem schnarrenden Charme seines Allgäuer Akzents. Begleitet wird er von seinem kongenialen Gitarristen und Hofnachbarn Markus Schalk.

Mehr zum Thema Auto VW Caddy mit zwei neuen Varianten Mehr erfahren FC Bayern München Weltfußballer Lewandowski kommt als Letzter zum Training Mehr erfahren Bundesliga Transferstau in der Sommerpause: Große Kader, wenig Käufer Mehr erfahren

Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen, über die Homepage der Veranstaltungsagentur www.echt-hartmann.de und online bei Reservix.