Ein paar Tage vor der Landtagswahl haben die Mitglieder der Wahlkommission alle Hände voll zu tun. Eine der Hauptaufgaben: die Anträge auf Briefwahl so schnell wie möglich zu bearbeiten.

AdUnit urban-intext1

Wertheim. Es sind noch nicht einmal mehr zwei Wochen bis zur Landtagswahl. Wenn am Sonntag, 14. März, die Wahllokale öffnen, liegt der größte Teil der Arbeit hinter den Mitgliedern der zentralen Wahlkommission. Auch wenn deren Leiter Helmut Wießner seit sehr vielen Jahren Wahlen begleitet, betritt auch er durch die zahlreich umzusetzenden Corona-Vorschriften Neuland.

„Die Wahl ist in diesem Jahr mit gnadenlos mehr Arbeit verbunden“, sagt Wießner. Manuel Münkel nickt. Zwar ist der Abteilungsleiter Personalabrechnung zum ersten Mal als einer der Organisatoren in der Wahlkommission im Einsatz, den zusätzlichen Aufwand kann er dennoch gut einschätzen.

„Die Vorbereitungen für diese Wahl laufen bereits seit Mitte November. Die Prüfung der Wahllokale war eine der ersten Aufgaben“, hält Münkel Rückblick. In den Wahllokalen für die Urnengänge stand die Einhaltung der Abstandsregel auf dem Prüfstand. „Aus unserer Sicht waren diesbezüglich alle Wahllokale in Ordnung. Dennoch wurde nach Rücksprache mit den Ortsvorstehern beschlossen, drei Wahllokale in größere Räume zu verlegen“, erklärt der Organisator.

AdUnit urban-intext2

Es betrifft die Wahllokale in Dertingen, Urphar und Waldenhausen. Zwar wäre es an den üblichen Orten möglich gewesen, „aber die Wahlvorstände vor Ort haben sich mit der Verlegung einfach wohler gefühlt“, ergänzt Wießner.

Wer am 14. März wählen gehen will, der muss Abstände einhalten und Maske tragen. Auch darf immer nur eine Person das Wahllokal betreten. Ausgenommen von dieser Regelung sind Ehepaare. „Ansonsten versuchen wir dort, wo es nötig und möglich ist, eine Art Einbahnstraßenverkehr einzurichten.“

AdUnit urban-intext3

Aus der Erfahrung heraus geht der Wahlkommissionsleiter nicht unbedingt von einem regelrechten Ansturm auf die Wahllokale aus. Ein Grund dafür ist auch der hohe Anteil an Briefwählern.

AdUnit urban-intext4

Bis Montagnachmittag haben 4200 Wertheimer Wahlberechtigte die Unterlagen für eine Briefwahl angefordert. „Bei der letzten Landtagswahl vor fünf Jahren waren es in Summe nur rund 2000 Briefwähler“, weiß Wießner. Geht so ein Antrag ein, ist Tempo angesagt, denn bevor die Unterlagen an die Bürger verschickt werden können, müssen erst diverse Daten erfasst werden. Laut Helmut Wießners Schätzung kommen von den beantragten Wahlunterlagen auch 90 Prozent wieder zurück.

Wießner vermutet dennoch, dass man in Wertheim die 50 Prozent Briefwahlbeteiligung trotz jahrelangem Aufwärtstrend und Corona nicht ganz knacken werde. „Aufgrund der großen Anzahl an Briefwählern werden uns die einzuhaltenden Abstände in den Wahllokalen nicht so viel Sorgen bereiten.“

Sind um 18 Uhr die Wahllokale geschlossen, beginnt die Auszählung der abgegebenen Stimmen. Bei der Landtagswahl mit nur einer abzugebenden Stimme ist dies zwar ein relativ einfaches und zügiges Verfahren, dennoch müssen auch hier bestimmte Corona-Vorschriften beachtet werden. Größere Abstände, einzelne Zählplätze und Spuckschutz kommen zum Einsatz.

Auch bei der Auszählung schlägt sich die deutlich gestiegene Anzahl der Briefwähler nieder. Waren zur letzten Landtagswahl zwei Briefwahlbezirke eingeteilt, die von je zehn Wahlhelfern ausgezählt wurden, so wird es bei dieser Wahl drei Briefwahlbezirke mit je 20 Wahlhelfern geben. Um bei der Anzahl der Helfer den Abstand wahren zu können, werden zwei dieser Bezirke in der Main-Tauber-Halle in Wertheim und der dritte in der Aula Alte Steige ausgezählt.

Wie schon in den Jahren zuvor, ist auch hier die Öffentlichkeit zugelassen. Entsprechend Corona-Verordnung könnte sich jeder Bürger für 15 Minuten ein Bild von der Richtigkeit der Arbeit der Wahlhelfer machen.

Wießner und Münkel schätzen, dass das Prozedere des Auszählens spätestens nach 20 Minuten beendet sein wird und das Ergebnis gemeldet werden kann.

Sowohl Wahlkommissionsleiter Helmut Wießner als auch Organisator Manuel Münkel werden am Wahlabend im Sitzungssaal und im Arkadensaal im Wertheimer Rathaus im Einsatz sein. „Es muss ja eine Stelle geben an der die Fäden zusammenlaufen. Vor allem, wenn es Fragen oder Probleme vor Ort gibt.“ Von Letzterem gehen beide jetzt erst einmal nicht aus. Denn die Wahl ist trotz zusätzlicher Vorschriften und einiger Veränderungen gut vorbereitet – darin sind sich die beiden auch sofort einig.