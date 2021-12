Birgit Väth in ihrer Abschlussrede: Kein Hirn, aber mehr Verstand

Wertheim. Nachdenkliche Worte fand Birgit Väth (Grüne) bei ihrer Jahresabschlussrede am Montag im Gemeinderat. Sie bezog sich auf die Herausforderungen der Gegenwart: Corona-, Klimawandel und Flüchtlingskrise. „In Krisen wird entschieden, wohin die Reise geht.“ Sie seien Wendepunkte in einer gefährlichen Situation und daher Chance für Neubeginn oder Richtungswechsel. „Manchmal, wenn ich nachts im Bett liege, fühle ich große Dankbarkeit dafür, dass ich ein warmes Bett und ein schützendes Dach über mir habe und nicht um mein Leben fürchten muss. Dann denke ich an die vielen Menschen, die an den kalten europäischen Grenzen ausharren“, so Birgit Väth. In Bezug auf die Pandemie sagte sie: „Innerhalb kürzester Zeit stand uns ein Impfstoff zur Verfügung – als Ergebnis akribischer wissenschaftlicher Arbeit. Es sei unverständlich, wieso sich manche gegen die Impfung sträuben und sogar mit Hass und Gewalt reagieren. „Das Virus verhandelt nicht und hat ohne Gehirn offenbar mehr Verstand als so manche Impfgegner.“

