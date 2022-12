Biotop-Brücken für mehr Vielfalt

Damit Flora und Flora nicht noch stärker unter den Eingriffen in die Natur leiden, will der Gesetzgeber zusammenhängende Biotopgebiete etablieren. Der Bau- und Umweltausschuss vergab die Planungsarbeiten dafür.

Wertheim. Jens Rögener, Umweltbeauftragter der Stadt, wählte einen interessanten Vergleich, um die Problematik zu erläutern: Obwohl sich an der Größe der Naturschutzflächen kaum etwas geändert habe, sei es in den vergangenen Jahren zu einem „galoppierenden Artenverlust“ gekommen.

Nach der „Inselökologie“ zeigen abgeschlossene Gebiete ohne Verbindung untereinander ähnliche Entwicklungen wie Inseln auf dem Meer. Arten auf isolierten Biotopen weißen demnach dieselben „Aussterbemuster“ wie Arten auf Meeresinseln auf.

Ein intensiv genutzter Getreideacker beispielsweise sei für eine nicht flugfähige Laufkäferart ein „unüberwindbares Hindernis“. Für nichtmobile Tier-, aber auch für Pflanzenarten müssten Verbundflächen geschaffen werden, um Wanderbewegungen sowie die Wiederansiedlung von Arten und so den genetischen Austausch zu ermöglichen.

Die Idee für die Biotopverbunde, so Rögener, sei aus der Diskussion um das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ entstanden und in die Neufassung des baden-württembergischen Naturschutzgesetzes eingeflossen. Ziel sei die Vernetzung von Lebensräumen und ihrer Populationen, um sie zu sichern.

Alle Gemeinden sind verpflichtet, für ihr Gebiet eine Biotopverbundplanung zu erstellen. Insgesamt sollen in Baden-Württemberg bis 2030 mindestens 15 Prozent der Landesfläche als funktionale Verbundgebiete dienen.

Maßnahmen

Als Beispiele für geeignete Maßnahmen bei der Optimierung von Kernflächen zählte Jens Rögener das Anlegen von Tümpeln, die Anpassung des Mähens, die Beweidung von Grünland, die Wiederherstellung und Erweiterung von Streuobstwiesen sowie die Entfernung von Hindernissen auf.

Was die Verbindungsflächen zwischen den Biotopen angeht, nannte Rögener unter anderem die Ausdehnung von Gewässerrand- und Blühstreifen und die strukturreiche Waldrandgestaltung.

Die Vorteile durch den Biotopverbund bestünden in der Stärkung der Biodiversität, der Schaffung von ökologischen Ausgleichsflächen, der Aufwertung des Landschaftsbildes und generell in einem besseren Image der Gemeinde. Nach der Planung, die laut Rögener eineinhalb Jahre in Anspruch nehmen wird, sollen 2024 die Ergebnisse zeigen, welche Maßnahmen sinnvoll sind. Zur Finanzierung gibt es verschiedene Möglichkeiten: Anrechnung als Ökokonto-Maßnahme (Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft) sowie Zuschüsse des Landes und der EU. Die Maßnahmen seien „nicht verpflichtend“.

Das Land gehe davon aus, dass es angesichts der Finanzierungsmöglichkeiten ausreichend Anreize gebe.

Stadtbaumeister Armin Dattler erklärte, die Maßnahmen würden bei der Entwicklung der Flächennutzungspläne berücksichtigt. Auf Nachfrage von Ingo Ortel (SPD) erklärte Jens Rögener, dass die Stadt auf Privatleute zugehen werde, wenn deren Grundstücke betroffen sein könnten.

Nur ein Bieter

Der Ausschuss vergab die Arbeiten schließlich einstimmig an das Planungsbüro Andrena (Werbach). Kostenpunkt: fast 100 000 Euro. Andere Bieter gab es wegen fehlender Kapazitäten nicht. Das Land übernimmt 90 Prozent der Kosten.