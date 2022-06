Bikerin leicht verletzt

Wertheim. Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag bei Wertheim wurde eine 44-jährige Motorradfahrerin leicht verletzt. Die Frau befuhr nach Angaben der Polizei gegen 13.30 Uhr im Konvoi hinter einem weiteren Motorradfahrer mit Sozia die Bestenheider Landstraße in Richtung Mondfeld.

Auf Höhe der Ampel, welche gerade auf Rot wechselte, bremste der Harley-Fahrer ab, was die 44-Jährige wohl zu spät bemerkte und hinten auffuhr. Hierbei wurde sie leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der Mann und seine Mitfahrerin blieben unverletzt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 12 000 Euro. pol

