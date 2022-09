Bikerin bei Unfall zwischen Dörlesberg und Sachsenhausen schwer verletzt

Wertheim. Eine 17-jährige Motorradfahrerin wurde bei einem Unfall am Dienstagmorgen bei Wertheim schwer verletzt.

Gegen 9.40 Uhr war eine 60 Jahre alte Pkw-Fahrerin auf der Kreisstraße 2829 von Dörlesberg kommend in Richtung Sachsenhausen unterwegs. Zeitgleich näherte sich die junge Bikerin von einer Ortsverbindungsstraße am Flugplatz kommend einer Kreuzung. Die Zweiradfahrerin übersah vermutlich den heranfahrenden vorfahrtsberechtigten Pkw der 60-Jährigen und fuhr in den Kreuzungsbereich ein.

Die Pkw-Lenkerin versuchte noch, auf den linken Fahrstreifen auszuweichen. Doch das Zweirad kollidierte mit der Seite ihres Autos.

Bei dem Zusammenstoß stürzte die 17-Jährige. Aufgrund ihrer Verletzungen wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Kreisstraße 2829 musste kurzzeitig voll gesperrt werden. Bei den Umfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15 000 Euro.

Vor Ort im Einsatz waren neben der Luftrettung auch das Deutsche Rote Kreuz mit zwei Rettungswagen und Notarzt sowie die Helfer-vor-Ort-Gruppe Sachsenhausen. pol