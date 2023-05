Bezirksimker ausgezeichnet

Wertheim. Die Mitglieder des Bezirksimkerverein Wertheim trafen sich kürzlich zur Jahreshauptversammlung. Dabei standen auch Ehrungen auf der Tagesordnung.

Nach der Totenehrung berichtete der Vorsitzende Wolfgang Erbacher über die Aktivitäten im vergangenen Jahr. Er erinnerte etwa an die Stammtisch-Treffen, die Neuwahlen des Badischen Landesverbands und die Honigprämierung. Erbacher dankte den aktiven Mitgliedern für die vielfache Unterstützung.

Nach dem Jahresbericht des Schriftführers Walter Heiker verlas Rechner Richard Freudenberger den Finanzbericht. Wie er sagte, sei das Vermögen des Vereins gesunken. Die Kassenprüfer Andreas Amend und Hans-Dieter Friedrich bestätigten eine ordnungsgemäße Buchführung.

Andreas Amend beantragte die Entlastung des Vorstands, die durch die Mitglieder einstimmig erfolgte. Wolfgang Erbacher zeichnete dann verdiente Mitglieder aus. Einige Geehrte waren allerdings verhindert.

Wie es im Bericht der Vereinsverantwortlichen weiter heißt, erhielten die Ehrennadel und Urkunde des Deutschen Imkerbundes, verliehen durch den Landesverband Badischer Imker, in Bronze die Imker V. Barbej, H. Heid und D. Schiwajew, in Silber V. Hofmann, Peter Lotz, Helmut Scheurich, Jonas Scheurich, S. Scheurich und M. Lang sowie in Rudolf Link.

Bei der Terminvorausschau wies der Vorsitzende auf den Stammtisch am 15. Juni mit Begehung seines Standes ebenso hin wie auf die geplante Teilnahme an der Kinderkulturwoche am 29. Juli, das Erntedankfest am 3. September in Rauenberg und die Weihnachtsfeier am 2. Dezember. Die Stammtische finden nur noch einmal im Monat jeweils am dritten Donnerstag statt.

Angeregt wurde, ein Gelände für den Verein zukaufen. Vorher muss die Betreuung, möglichst durch ein jüngeres Mitglied, geklärt werden.

Wie erklärt wurde, hat die BSV-Schulung stattgefunden. Die Zuteilung auf die entsprechenden Ortsteile ist erfolgt. Wolfgang Erbacher übernimmt die Funktion des BSV-Obmanns. Der stellvertretende Vorsitzende Johann Vogeltanz (Honigobmann) stellte die Ergebnisse der Honigprämierung vor. Im Anschluss wurde der Film über die Königinnenzucht von Leo Famulla gezeigt.