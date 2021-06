Seit 1. Juni ist Peter Rückert Chef des Hauptstaatsarchivs in Stuttgart. Wie er zu dem Job kam, was er macht und wie man sich als Franke im Schwabenland fühlt, erzählt er im FN-Gespräch.

Urphar/Stuttgart. In Wertheim geboren und in Uprhar aufgewachsen: Peter Rückert ist neuer Leiter des Stuttgarter Hauptstaatsarchivs (wir berichteten). In den Fränkischen Nachrichten

...