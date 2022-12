Bewohnerin stößt auf Einbrecher

Marktheidenfeld. Über eine Terrassentür drangen am Montagabend zwei Täter in eine Doppelhaushälfte in Marktheidenfeld ein. Bei ihrer Heimkehr traf die Bewohnerin des Hauses zufällig auf die Einbrecher, die sofort fluchtartig das Haus verließen.

Eine von der Polizei eingeleitete Fahndung führte bislang nicht zu deren Ergreifung. Die Kripo Würzburg übernahm die weiteren Ermittlungen.

Weiterer Vorfall

In der Nacht zum Mittwoch traten erneut zwei dunkel gekleidete Männer in Erscheindung – und zwar im Geschwister-Scholl-Ring. Dort schoben sie den Rollladen eines Mehrfamilienhauses hoch. Der Krach, der dabei entstand, weckte den Bewohner auf.

Als die Täter den Mann sahen, flüchteten sie. Auch in diesem Fall führte die Fahndung der Polizei Marktheidenfeld mit Unterstützung der benachbarten Dienststellen bislang nicht zur Ergreifung der Täter.