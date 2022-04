Bewährtes Vorstandsteam wurde wiedergewählt

Wertheim. „Ein komisches Gefühl“ hatte Heide Fahrenkrog-Keller, Vorsitzende des Frauenvereins, dann doch, als sie am Freitag die Jahreshauptversammlung eröffnete. Grund dafür war der ungewöhnliche Ort der Versammlung.

Um die Corona-Hygieneregeln einhalten zu können, hatte der Frauenverein den Sitzungssaal des Gemeinderates im Wertheimer Rathaus gemietet. Das komische Gefühl wich der stolzen Erkenntnis, dass der gewählte Ort für die Themen des Jahresrückblicks vollkommen angemessen war.

Im zweiten Corona-Jahr waren die Aktivitäten des Frauenvereins nur stark eingeschränkt möglich. So konnten sieben Veranstaltungen unter Berücksichtigung der jeweils gültigen Hygieneregeln realisiert werden, darunter das „Meet a Jew“ im September, bei dem Silvia Nürnberger und ihre Tochter einen Einblick ins jüdische Leben gaben.

Weitere Höhepunkte waren der Besuch der Paula Modersohn-Becker-Ausstellung in der Schirn im Januar sowie das Wertheimer Frauenfest, das gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten und dem „Roxy Kino“ gefeiert wurde.

Auch bei den regelmäßigen Gruppenangeboten in den Räumen des Frauenvereins – wie der offenen Frauenlerngruppe, der Literaturgruppe und den Krabbelgruppen – gab es wegen der Corona-Hygieneregeln nur ein begrenztes Angebot.

Aktuell gibt es nur eine Krabbelgruppe von Franziska Feix, die sich mit den Kindern trifft. So entstand die Idee, zwei der freien Termine als „Spielgruppe mit Müttern und Kleinkindern aus der Ukraine“ anzubieten. Ein entsprechender zweisprachiger Flyer wird erstellt.

Die Literaturgruppe unter der Leitung von Andrea Schwitt-Graf hat ihr Leseprogramm weiter durchgeführt, allerdings mit einem etwas kleineren Kreis. Ein neues Angebot ist der politische Stammtisch, der sich vierteljährlich trifft. Für den 3. Juni ist das nächste Treffen geplant.

Auch in der Elternschule konnten die üblichen Kurse – wie Rückbildung und Babymassage – wegen Corona nicht mehr in Präsenz stattfinden. Teilweise wurden die Kurse online gehalten. Die Verwaltungsgruppe des Frauenvereins, die die Aktivitäten koordiniert, hat sich unter anderem in Online-Meetings, im Freien und mit Abstand in den Räumen des Frauenvereins getroffen. Im Folgenden ging die Vorsitzende auf weiter intensivierte Social-Media-Aktivitäten ein, die von Jule Keller realisiert wurden.

Die Mitgliederzahl ist leicht zurückgegangen, so die Vorsitzende, die sich aber auch über zwei neue Mitglieder freute. Im Bericht der Kassiererin Heidi Hampe wurde über die weiterhin stabile finanzielle Situation des Vereins berichtet. Carolin Jucht und Irina Reis hatten keinen Grund zur Beanstandung.

Nach Entlastung des Vorstandes und der Kassiererin standen die Neuwahlen auf der Tagesordnung. Dabei wurde das bewährte Vorstandsteam wiedergewählt. Einstimmig im Amt bestätigt wurden Heide Fahrenkrog-Keller als Vorsitzende, Tanja Lemmen und Martina Dosch als stellvertretende Vorsitzende, Heidi Hampe als Kassiererin, Jutta Domin als Schriftführerin, Carolin Jucht und Irina Reis als Kassenprüferin. Beisitzerinnen sind Birgit Betzold-Keller, Sieglinde Heid, Birgit Hiske, Anita Schack, Ute Schuhmacher, Marlise Teicke und Uschi Wehner.

Im Ausblick gab die Vorsitzende ihrer Hoffnung Ausdruck, dass das Programm so wie geplant realisiert werden kann. Informationen über die einzelnen Veranstaltungen sind unter www.frauenverein-wertheim.de im Internet zu finden.