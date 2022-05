Bettinger Wehr hat neues Führungsteam

Bettingen. Die Freiwillige Feuerwehr Bettingen traf sich nun zur Jahreshauptversammlung im Bürgersaal. Dabei bildeten die Wahlen und Ehrungen Höhepunkte der Tagesordnung.

Wie Schriftführer Christopher Stockmann berichtete, gehörten der Abteilung am 13. Mai 129 Mitglieder (48 Aktive, 17 Ehrenmitglieder – darunter fünf aktive Alterskameraden, 13 Mitglieder der Jugendfeuerwehr und 51 Passive) an. Die Zahl der Aktiven bezeichnete er als beachtlich hohen Wert. Besonders erfreulich sei die Übernahme von sechs Jugendlichen in den aktiven Dienst.

Wie der bis zum 6. Januar verantwortliche Abteilungskommandant Sebastian Friedrich informierte, rückte die Wehr in den vergangenen zwei Jahren zu insgesamt 83 Einsätzen aus. Davon entfielen 46 auf Brandeinsätze (Fahrzeugbrände, unklare Rauchentwicklung und Alarmierungen durch Brandmeldeanlagen). 37 Mal war die Wehr bei technischen Hilfeleistungen. 2020 konnten pandemiebedingt keine Übungen stattfinden. 2021 gab es 15 Übungen und Begehungen zur Brandbekämpfung, technischen Hilfeleistung, Atemschutzübungen sowie Theorielehrgänge. Zwei Kameraden wurden für den Tagdienst von Arbeitgebern gewonnen.

Sebastian Friedrich die Einsatzbereitschaft aller sowie die Unterstützung durch seinen Stellvertreter Marc Arnold und den Ausschuss. Er bedankte sich bei der Wehr, seiner Frau Michaela und seiner Familie für die tolle Unterstützung in den vergangenen zehn Jahren. Es seien sehr erfolgreiche und effektive Jahre für die Wehr gewesen. So sei etwa die Zahl der erheblich gesteigert.

Der ebenfalls bis 6. Januar verantwortliche stellvertretende Abteilungskommandant Marc Arnold richtete sein Hauptaugenmerk auf die Aus- und Fortbildung in den vergangenen beiden Jahren. Die Maschinisten-Ausbildung schlossen Benjamin Henne und Tobias Beck, den Lehrgang Atemschutz Noah Arnold, Marcel Klüpfel, Tobias Klüpfel und Erik Klinke erfolgreich ab. Hendrik Nenner und Tilo Henne absolvierten die Ausbildung zum Truppmann (Teil 1). Weiter gab es einen Motorsägenkurs und eine Realbrandausbildung. In den vergangenen zehn Jahren wurden ein Ausbilder, vier Gruppenführer, acht Truppführer, zehn Maschinisten, 17 Atemschützer und 19 Truppmänner ausgebildet. Darüber hinaus haben insgesamt 31 Kameraden verschiedene Lehrgänge erfolgreich besucht. Bei den Leistungsabzeichen gab es drei Mal Bronze sowie je ein Mal Silber und Gold, zog Arnold Bilanz seiner Dienstzeit.

Der stellvertretende Jugendwart Yannic Diehm berichtete im Namen von Jugendwart Niklas Weimer über die Aktivitäten der Jugendfeuerwehr. Pandemiebedingt gab es nur 20 Übungsstunden und acht Stunden Jugendarbeit. Unterstützt wurden Weimer und Diehm auch vom zweiten stellvertretenden Jugendwart Simon Weimer.

Der Vorsitzende der Alterskameraden, Stefan Weiss, würdigte die Ehrenmitglieder für ihre tatkräftige Unterstützung. Kassier Daniel Tessmer legte die Finanzen der Wehr dar. Deren Korrektheit bestätigten die Kassenprüfer Eberhard Diehm und Uwe Kempf.

Auch Beförderungen standen auf der Tagesordnung. Lennert Diehm, Tilo Henne und Hendrik Nenner wurden in die Wehr aufgenommen. Zum Feuerwehrmann wurden Noah Arnold, Erik Klinke, Marcel Klüpfel und Tobias Klüpfel ernannt, zum Oberfeuerwehrmann Tobias Beck, zum Hauptfeuerwehrmann Kevin Diehm, Florian Walentschka zum Oberlöschmeister und Simon Buhl zum Hauptlöschmeister.

Die turnusmäßig anstehenden Wahlen fanden pandemiebedingt bereits am 6. Januar per Briefwahl statt. Die neue Führung der Bettinger Wehr bilden Abteilungskommandant Simon Buhl, seinem Stellvertreter Daniel Tessmer, Schriftführer Christopher Stockmann und Kassier Nicolas Reif.

Dem neuen Ausschuss gehören an: Marc Arnold, Moritz Breuninger, Yannic Diehm, Sebastian Friedrich, Rolf Spielmann und Florian Walentschka. Neuer Jugendwart ist Niklas Weimer, Alterskommandant weiterhin Stefan Weiss. Kassenprüfer bleiben Eberhard Diehm und Uwe Kempf.

Christian Strauß wurde für 20 Jahre Dienst im Ausschuss geehrt.

Abteilungskommandant Simon Buhl ehrte Daniel Kempf und Fabian Nenner mit dem Ehrenzeichen in Bronze, Sebastian Friedrich und Christopher Stockmann mit dem Ehrenzeichen in Silber sowie Bernd Buhl, Christian Strauß, Eberhard Diehm, Uwe Kempf, Rudolf Dries, Rolf Spielmann, Klaus Kempf, Peter Walentschka, Albin Strauß und Stefan Weiss mit dem Ehrenzeichen in Gold.

Sebastian Friedrich und Marc Arnold wurden vom Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbands Main-Tauber Sebastian Quenzer mit der Ehrenmedaille des Landesfeuerwehrverbands Baden-Württemberg in Silber für ihre langjährige herausragende Tätigkeit in der Wehr ausgezeichnet. Beide erhielten zudem ein Präsent der Wehr.

Ernennung zum Ehrenmitglied

Dann wurde Manfred Friedrich zum Ehrenmitglied der Wehr ernannt. Er war 1974 in Kembacher Wehr eingetreten und absolvierte seit 1979 verschiedene Ausbildungslehrgänge. Von 1981 bis 1989 war er Ausschussmitglied und von 1989 bis 1996 stellvertretender Abteilungskommandant. Von 1997 und 2007 fungierte er als Abteilungskommandant, danach bis 2017 Alterskommandant.

Ortsvorsteher Ralf Tschöp, Stadtbrandmeister Torsten Schmidt, Ehrenkommandant Rolf Arnold sowie der Vertreter des DRK, Marco Genise, sprachen in der Versammlung jeweils Grußworte. ffw