Bettinger melden leeren Wohnraum

Bettingen. Gerührt zeigte sich Bettingens Ortsvorsteher Ralf Tschöp von der großen Hilfsbereitschaft der Bettinger für die Menschen in der Ukraine und die vielen Flüchtlinge. Ein Aufruf, Wohnraum und Hilfsangebote im Dorf zu melden, sei sehr schnell auf riesige Resonanz gestoßen. Es wurden Wohnungen, Ferienwohnungen, Zimmer im eigenen Haus, dem Gremium gemeldet. Betreuungs- und Übersetzungsangebote wurden gemacht. Wie Tschöp betonte, kommen täglich weitere Angebote dazu.

Regelmäßig leite der Ortsvorsteher die Angebote an die Stadtverwaltung weiter. In Zeiten der Not könne auch der Bürgersaal und die Mainwiesenhalle als vorübergehende Unterkünfte für Flüchtende aus der Ukraine genutzt werden. Eine solche Nutzung der Räume würde eine große Einschränkung nach sich ziehen und und Kompromissbereitschaft der Bürger und Vereine bedeuten. Tschöp habe deshalb die Verwaltung gebeten, erst solche Hallen für die Unterbringung in Betracht zu ziehen, die weniger genutzt würden als die Mainwiesenhalle. Dem habe die Stadt zugestimmt. „Bettingen ist gut gerüstet und bereit, den Betroffenen einen guten und sicheren Ort der Zuflucht zu bieten.“ bdg

