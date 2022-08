Bettinger DRK ehrte Mitglieder

Bettingen. Zur Jahreshauptversammlung des Bettinger DRK-Ortsvereins trafen sich kürzlich auf dem Sportgelände des TSV Bettingen 27 Mitglieder.

Nach der Eröffnung durch den Vorsitzenden Marco Genise berichtete Schriftführer Sebastian Nenner über die Tätigkeiten im Jahr 2021. Die Bereitschaft traf sich zu acht Übungsabenden, im Winter und Frühjahr wegen Corona zunächst online. Diese neue Art der Fortbildung wurde von der Bereitschaft gut angenommen. Zudem mussten von allen Bereitschaftsmitgliedern Online-Module des DRK-Lerncampus’ belegt werden. Diese vermittelten unter anderem Wissen über allgemeine Infektionsschutzmaßnahmen, Hygiene im Einsatzdienst sowie Einsatzfahrten. In der Mainwiesenhalle und im Bürgersaal übte man Reanimation, Helmabnahme sowie den Patientencheck. Bei den drei Blutspendeterminen wurden in Zusammenarbeit mit der Ortsgruppe Urphar und dem Ortsverein Dertingen insgesamt 405 Blutspenden gesammelt.

Das Mitwirken bei Sanitätsdiensten hielt sich pandemiebedingt in Grenzen. So war man auf dem Flohmarkt „Schweizer Stuben“ in Bettingen und auf der Burg in Wertheim im Einsatz. Die Mitarbeiterimpfaktionen der Firma Gerresheimer sicherten vier Helfern ab.

Einige Bereitschaftsmitglieder des Ortsvereins leisteten auch einen Beitrag zur Pandemiebekämpfung. In den Schnelltestzentren in Wertheim und Tauberbischofsheim leisteten sie insgesamt 68 Dienststunden. Außerdem wiesen sie bei den Ortschaftsratssitzungen in Bettingen die Teilnehmenden in die Selbsttests ein und werteten diese anschließend aus. Der DRK Ortsverein leistete im vergangenen Jahr insgesamt 680 Stunden ehrenamtliche Arbeit.

Der Jugendrotkreuzbetrieb habe pandemiebedingt nur sehr selten stattgefunden, berichtete Leiterin Bettina Becker. Sie kündigte an, dass die JRK-Gruppe nach den Ferien wieder starten und sich dann freitags um 16 Uhr treffen werde.

Die Helfer-vor-Ort-Gruppe wurde 18 Mal von der Leitstelle alarmiert. Zumeist wurde man ins Industriegebiet gerufen, wo man Arbeitsunfälle und einen Verdacht auf Herzinfarkt erstversorgte. Das Gros der Einsätze stellten Herz-Kreislauf-Beschwerden dar. 2021 absolvierte die Gruppe ihren 250. Einsatz seit der Gründung 2009.

Seit Januar 2021 betreibt der Ortsverein Bettingen zwei Helfer-vor-Ort-Gruppen. Vier Mitglieder der Ortsgruppe Lindelbach absolvierten ihre Ausbildung und wurden seitdem 15 Mal zu Einsätzen auf Lindelbacher Gemarkung gerufen. Sozialleiter Tobias Flegler machte auf die Seniorengymnastikgruppe aufmerksam. Diese trifft sich ab September mittwochs um 14.15 Uhr in der Turnhalle Bettingen.

Bei den Wahlen wurden Marco Genise als Vorsitzender sowie Bettina Becker als seine Vertreterin und Jugendrotkreuzleiterin bestätigt. Thomas Adler gab nach 18 Jahren sein Amt als Kassier ab. Nachfolgerin ist Nele Tschöp. Sebastian Nenner bleibt Bereitschaftsleiter und Schriftführer, Tobias Flegler Sozialleiter. Kassenprüfer sind Karl-Heinz Breuninger und Harald Weimer. Als Delegierte für die Kreisversammlung fungieren Bettina Becker, Juliane Weidmann-Tuma und Wolfgang Flegler.

Die Leiterin der Abteilung Ausbildung des DRK Kreisverbands, Alexa Müssig, würdigte die geleistete Arbeit und die aktive Bereitschaftsarbeit in Pandemiezeiten sowie die Mitwirkung in den Schnelltestzentren. Der Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Dertingen, Reinhold Hörner, hob die gute Zusammenarbeit bei den Blutspendeterminen hervor.

Ortsvorsteher Ralf Tschöp sprach ein großes Lob für die geleistete Arbeit des Ortsvereins und die schnell verfügbare Bereitschaft aus.

Kreisbereitschaftsleiter Marco Genise betonte die sehr gute Zusammenarbeit aller und im Vorstand. Es sei eine große Herausforderung gewesen, gerade in Pandemiezeiten den Übungsbetrieb aufrecht zu erhalten. Das sei der Bereitschaft sehr gut gelungen. drk