Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Auf dem Gelände von „Main Lieblingsplatz“ in Bettingen - Die Musikkapelle Dertingen und der Gesangverein „Vocalis“ gestalten an diesem Freitag ein Benefizkonzert für Menschen in der Ukraine Bettingen: Musiker setzen gemeinsam ein Zeichen für Ukraine

Die Musikkapelle Dertingen und der Gesangverein „Vocalis“ geben an diesem Freitag um 17 Uhr auf dem Hof der Firma „Main Lieblingsplatz“ in Bettingen ein gemeinsames Benefizkonzert.