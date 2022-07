Wertheim. Polizeibeamte beobachteten am Donnerstagabend in Wertheim einen Mann, der mit seinem Fahrrad auf der Bahnhofstraße fuhr und stürzte. Bei einer Kontrolle konnte die Ursache des Sturzes festgestellt werden. Ein Alkoholtest zeigte bei dem 58-Jährigen einen Wert von mehr als 1,8 Promille an. Das Fahrrad wurde von der Polizei sichergestellt. Der 58-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen.

