Betrunkener kommt in Wertheim von Fahrbahn ab

Wertheim. Ein betrunkener Autofahrer verursachte in der Nacht zum Samstag in der sogenannten Panoramakurve einen Sachschaden von zirka 6000 Euro. Gegen 2.30 Uhr verlor der 28-Jährige auf der Landesstraße 508 vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung die Kontrolle über seinem 5er BMW, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Straßenschildern. Anschließend fuhr der Mann mit dem Wagen davon. Kurz darauf erhielt er in seiner Wohnung Besuch von Polizeibeamten. Ein Alkoholtest ergab bei ihm 1,3 Promille.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1